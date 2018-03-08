حسن رشدان: قرار خفض سعر الفائدة ساهم في تنشيط السوق العقاري المصري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة مجموعة “رشدان للعمارة” المهندس حسن رشدان تعليقاً على القرار الصادر من قبل “البنك المركزي المصري” الخاص بتخفيض سعر الفائدة، وأكد أن هذا القرار قد ساهم بشكل كبير وفعال على تنشيط السوق العقارية والعمل على تخفيض التكاليف على المطورين العقاريين.

وأوضح أن تلك الإجراءات قد ساهمت بشكل فعال على استقرار سعر بيع الوحدات العقارية إلى جانب العمل على تحفيز المواطنين المصريين على الشراء بغرض الاستثمار، بعد أن توجهت عدد كبير من المواطنين في الدولة المصرية إلى الاستثمار في الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة.

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وأكد المهندس حسن رشدان أن المكاتب العاملة في مجال الاستشارات العقارية قد تأثرت بالقرارات الاقتصادية التي تم إصدارها خلال السنة السابقة 2017، وخصوصاً بعد أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر عام 2016 والذي تسبب في تراجع العديد من المشروعات الاقتصادية المطروحة في السوق المصري.

وأضاف أن المكاتب الاستشارية العقارية تراعى عند وضع دراسات الجدوى في المشروعات الاقتصادية التغيرات المتوقع حدوثها في حركة الأسعار خلال الفترة المحددة، إلا أن تعويم الجنيه المصري قد تسبب في رفع الأسعار بصورة كبيرة قد تجاوزت التوقعات.

وأشار المهندس حسن رشدان أن التغيرات في الأسعار قد أثرت بشكل كبير على كل شركة على حسب قوة الشركة المالية وقدرتها على استكمال مشروعاتها في المجال العقاري وخصوصاً أنها ارتبطت بتسليمها تبعاً لجدول زمني معين.

وأوضح أن شركات العقارات تتعامل معها بإعادة دراسة تكاليف المشروعات في مراحل التطوير بعد أن ارتفعت الأسعار عقب تحرير صرف العملة المصرية أمام العملة الأمريكية الدولار.

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