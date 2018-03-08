وزير البترول: تحسن مناخ الاستثمار يعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بمصر

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس “طارق الملا” أن الدولة المصرية قد حققت خلال السنوات السابقة تحسن في المناخ الاستثماري المصري مما أدى إلى العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادية إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي والبترول على أساس أنه المحرك الرئيسي لعمليات التنمية.

وجاء تصريحات وزير البترول خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لإدارة شؤون الطاقة في البنك الدولي والوفد المرافق له، وقد تناول خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التي يقوم على تمويلها من قبل البنك الدولي في قطاع الغاز الطبيعي والبترول.

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وأوضح طارق الملا أن المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى قائمتها البنك الدولي تتابع بشكل مستمر التطورات الإيجابية التي يشهدها اقتصاد الدولة المصرية بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، وإلى جانب تطلع المستثمرين بشكل دائم على التواصل معه في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف الأنشطة الصناعية في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

وأعلن ريكاردو بوليتي أن الدولة المصرية لديها إمكانيات ومواردها التي تؤهلها إلى المنافسة بشكل قوي وفعال على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه متابع جيد للشؤون المصرية من أجل مس جدية الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية للعمل على تحسين المناخ الاستثماري، وقد أشادت بما حققته الدولة المصرية في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

وأكد طارق الملا على أهمية اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، و إصلاح دعم الطاقة إلى جانب انعكاسه على زيادة معدلات الاستثمارات في مجال الطاقة، وأضاف أن البنك الدولي يعمل على دعم مشروعات تحديث وتطوير القطاع البترولي الذي يمضي بخطوات جيدة ليتم إنجازه تبعاً للبرامج الزمنية المحددة.

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