“البنك المركزي الأوروبي” يغير سياسته الهادفة لزيادة مشتريات الأصول

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تابع موقع مصر 365 إلغاء البنك المركزي الأوروبي تعهداته التي صدرت في وقت سابق والخاصة بزيادة وتيرة مشتريات البنك من السندات في حال اقتضاء الضرورة لذلك، وفي خطوة مفاجئة للأسواق وتعبر عن مدى قوة اقتصاد منطقة اليورو الأوروبية.

وأعلنت بيان السياسة النقدية الصادر عن “البنك المركزي الأوروبي” اليوم الموافق الخميس أن البنك قد قرر إلغاء فقرة قد تكررت في اجتماعاته التي عقدت خلال الفترة السابقة بخصوص استعداد البنك لزيادة وتيرة مشترياته الخاصة بالأصول في منطقة اليورو الأوروبية في حالة كانت الأوضاع المالية والاقتصادية غير مواتية.

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وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي على بقاء قيمة مشترياته من السندات في منطقة اليورو الأوروبية عند ثلاثين مليار يورو شهرياً دون أي تغيير من أجل إلى شهر سبتمبر القادم لعام 2018 أو بعد تلك الفترة في حال اقتضت الضرورة إلى ذلك.

ويترقب المستثمرين فعاليات المؤتمر الصحفي لماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم من أجل تفسير سبب تغيير سياسة البنك، ويجدر هنا الإشارة أن اقتصاد منطقة اليورو الأوروبية قد سجل أسرع وتيرة نمو خلال عشرة سنوات خلال عام 2017 السابق، وقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الدولار بنسبة 0,1% مسجلة 1,2424 دولار أمريكي.

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