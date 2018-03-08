الحكومة ترد على شائعة تثبيت سعر الدولار عند 17.50 في الموازنة الجديدة

Advertisements

أكد مركز معلومات تابع لمجلس الوزراء، بعد انتشار أنباء تفيد تثبيت سعر الدولار من قبل الحكومة عند 17.5 وذلك من خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019.

حيث تم التواصل مع وزارة المالية، والت أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة، مؤكدة أن حتى هذا الوقت الحالي لم يتم تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2018/2019، والخطة حتى هذا الوقت ما زالت تحت مرحلة الإعداد، ولم يتم الإنتهاء منها بشكل نهائي، مشيرة أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي أو في برامج الأخبار غير صحيح على الإطلاق.

Advertisements

كما أعلنت وزارة المالية أنه من المفترض أن ترسل مشروع الموازنة العامة الجديد 2018/2019، إلى مجلس النواب في أواخر الشهر الجاري، وذلك وفقاً للموعد الدستوري، وهذا بعد أن يتم عرضها ومناقشتها من قبل أعضاء مجلس النواب.

أما عن التفاصيل الرئيسية للموازنة من جهة الأرقام، فإن الهدف الأول والأخير هو خفض عجز الموازنة، وقد تتراوح نسبة العجز لهذا العام ما بين 9.6% إلى 9.8 % من الناتج المحلي، وأن وزارة المالية تسعى هذا العام أن يصل العجز إلى 8.5% ، 8.7%، وتحقيق فائض أولي ما بين 1.8% و 2.0% وهو ما تم الإعلان عنه في خطة الوزارة القادمة لتخفيض العجز وتقليص حجم الدين للناتج المحلي.

وقد أعلنت الوزارة أيضاً أنها تتوقع إغلاق حجم الدين حتى يصل إلى 97%، على أن يتم الإغلاق فى العام القادم عند 90% وتعد خطة متوسطة الأجل، بينما سجل معدل النمو خلال هذا العام ما بين 5.3 إلى 5,5، وتأمل وزارة المالية أن يصل العام القادم إلى 6.0%.

اقرأ أيضاً: هل ساهم قرار خفض سعر الفائدة في تنشيط السوق العقاري المصري؟