رداً على سياسات ترامب الحمائية 11 دولة توقع اتفاقية تجارة حرة اليوم

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تابع موقع مصر 365 قيام أحد عشر دولة على المحيط الهادي اليوم الموافق الخميس بتوقيع اتفاقية تجارة حرة في عاصمة تشيلي “سانتياغو” وكان الهدف من توقيع الاتفاقية هو العمل على تعزيز التجارة الدولية بين الدول الموقعة عليها إلى جانب خفض الرسوم الجمركية فيما بينهم.

وأعلنت الشبكة الأمريكية “إيه بي سي نيوز” أن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة قد تضمن كلا من أستراليا، وماليزيا، واليابان، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا، والمكسيك، وفيتنام، وسنغافورة، وبيرو، وأضافت أن نجاح تلك الاتفاقية التجارية التي عقدت اليوم تؤكد على فشل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية التجارية.

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ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن هيرالدو مونوز وزير خارجية تشيلي تصريحات التي أعلن فيها “إن هذه الاتفاقية تعد إشارة قوية ضد الضغوط الحمائية، حيث أنها تخدم التجارة الحرة في العالم بدون أي عقوبات أحادية الجانب وتهديد بحروب تجارية”.

وتأتي تلك الاتفاقية في ظل خطط الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى فرض تعريفات جمركية على واردات الألومنيوم والصلب إلى دولته بنسبة عشرة في المئة على الألومنيوم وخمسة وعشرين في المئة على الصلب.

وقد وجه ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الأخيرة انتقاده إلى مقترح الرئيس دونالد ترامب بسبب فرض تعريفات جمركية على واردات الألومنيوم والصلب ووصف تلك الإجراءات بأنها تعد خطوة أحادية الجانب وتعد خطوات خطيرة.

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