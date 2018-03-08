المركزي: هبوط معدلات التضخم الاقتصادي السنوي إلى 11,8% خلال فبراير

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري عن هبوط معدلات التضخم لأسعار المستهلكين على أساس سنوي لتسجل 11,8% خلال شهر فبراير السابق 2018 مقابل تسجيل معدلات التضخم خلال شهر يناير السابق نسبة 14,35%.

وأعلن البنك المركزي المصري بيان صادر عنه اليوم الموافق الخميس أن التضخم الاقتصادي على الأساس الشهري قد سجلت ارتفاعاً بنسبة مئوية تصل إلى 0,39% خلال شهر فبراير السابق 2018 مقابل معدلات التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي والتي سجلت حوالي 0,17%.

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