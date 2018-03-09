البيتكوين تنخفض إلى أدنى مستوياتها بعد قضايا السرقة العالمية للعملات الأفتراضية

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هوت عملة البيتكوين عن سعر تسعة الاف دولار يوم الجمعة الى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، وجاء ذلك وسط مخاوف بشأن حملة تقوم بها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم بعد قضايا السرقة التي انتشرت بخصوص العملات الرئيسية حول العالم.

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش ، كانت العملة الأفتراضية الأكثر شعبية والأكثر تداول حول العالم في حالة انخفتض في القيمة وذلك في أحدث تداولاتها حيث وصلت إلى 4.38 في المائة 8880.1 دولار ، في بورصة بتستامب التي مقرها في لوكسمبورغ خلال خمس جلسات متتالية ، متجهة إلى أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

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