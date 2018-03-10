قرار ترامب حول الصلب يتسبب في خسارة كبيرة في مصر

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أعلنت صحيفة الوطن في مصر خلال أحد التقارير التي نشرتها مؤخرا عن وصول قيمة الخسائر التي تكبدتها مصر خلال الفترة الأخيرة إلى 178 مليون دولار، مضيفة أن تلك الخسائر جاءت بسبب قرار ترامب الأخير والذي قام من خلاله بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب.

حيث يعتبر قنديل للصلب وحديد عز هما المصدران الوحيدان اللذان يقوما بتصدير حديد التسليح ومسطحات الصلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الصادرات التي تقوم بها مصر للدولايات المتحدة الأمريكية حوالي 173 ألف طن، وذلك من إجمالي الواردات الأمريكية والتي تصل قيمتها سنويا إلى 34 مليون طن.

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كما ذكر المصدر كذلك أن قيمة الصادرات التي تقوم بها مجموعة عز لأمريكا تقدر بنحو 110 ألف طن، بينما تقوم شركة قنديل بتصدير النسبة المتبقية من الصادرات، بحيث لا تصل قيمة المتوسط من تلك الصادرات نسبة النصف بالمائة.

وكانت قيمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من خلال توقيع قراره الأخير تصل إلى ما بين 25% وحتى 10%، وذلك بالنسبة لواردات الألومنيوم، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق القرار بعد 15 يوم، حيث سيصبح القرار نافذ وقتها.

وأشارت التقارير الأمريكية الأخيرة إلى أن قرار الرسوم الذي فرضه ترامب يستثني كلا من “المكسيك وأستراليا وكندا”، وسيكون هذا خلال الفترة الحالية، بينما منح الحق للشركاء الأمنيين في التفاوض بغرض تجنب تلك الرسوم.

ونقلا عن مصدر آخر، ذكرت الصحيفة أن التقارير التي تعكس هذه الخطوة وأثرها على واردات الصلب وكذلك أثرها على مصر قد بدأ الإعداد فيها من قبل جهاز مكافحة الدعم والإغراق، وذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما تستعد الوزارة كذلك لمخاطبة الجانب الأمريكي لاستثناء مصر من هذا القرار وذلك من خلال الدراسة التي تتم حاليا، هذا وفقا لتصريحات المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه.

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