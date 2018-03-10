تعرف على الاسعار الجديدة للسيارات المستعملة في الأسواق المصرية

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الكثير منا يبحث عن سيارة رخيصة ولكن جودتها عالية، وبالأخص بعد ما ارتفعت أسعار السيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض سعر الجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود وارتفاع قيمة الضرائب على السيارات الواردة من الخارج.

ومع كل هذه الأسباب يضطر المشتري أن يلجأ إلى شراء السيارة المستعملة، لأنها وقت إذن تكون في حدود ظروفه المادية.

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وتابع موقع مصر 365 أسعار السيارات المستعملة وجاءت كالآتي:

بلغ سعر سيارة ماركة فيات شاهين موديل 1998- 2006 بين 40 ألف إلى 70 ألف جنيه.

وسعر السيارة ماركة لادا موديل 1992- 2006 ما بين 40 ألف، 60 ألف جنيه.

وبلغ سعر السيارة فيات “127، 128” موديل 1977- 2006 بين 30 ألف و 60 ألف جنيه.

بينما استقرت أسعار سيارات هيونداي أكسنت موديل 1992-1999 بين 50 ألف و 75 ألف جنيه.

وبلغ سعر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1999- 2014 ما بين 35 ألف و 75 ألف جنيه.

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وبلغت سيارات تويوتا ياريس موديل 1997- 2007 بين 120 ألف و 120 ألف جنيه.

وبلغت سيارات تويوتا كورولا موديل عام 1997-2007 ما بين 80 ألف جنيه، 200 ألف جنيه.

وبلغ سعر سيارة دايو لانوس موديل 1999- 2008 ما بين 65 ألف و 100 ألف جنيه.

كما سجلت أسعار سيارات نوبيرا موديل عام 2000 -2006 ما بين 60 ألف ، 120 ألف جنيه.

وتراوحت أسعار سيارة بروتون جين 2 موديل عام 2006، 2016 ما بين 65 ألف ، و 200 ألف جنيه.

بينما استقرت أسعار نيسان صني موديل عام 2010_2016 ما بين 100 ألف ، 180 ألف جنيه.

وسجلت أسعار سيارات ماركة ميتسوبيشي لانسر موديل عام 2010_ 2016 ما بين 150 ألف ، 300 ألف جنيه.

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ووصل سعر سيارات هونداي النترا موديل عام 2003- 2016 ما بين 80 ألف ، 330 ألف جنيه.

ووصلت أسعار سيارات ماركة هيونداي فيرنا موديل 2002-2017 ما بين 50 ألف، 210 ألف جنيه.

وبلغت أسعار سيارات رينو لوجان موديل 2002 -2017 ما بين 95 ألف جنيه، 280 ألف جنيه.

وسجلت أسعار سيارات كيا بيكانتو موديل عام 2005-2016 بين 70 ألف جنيه، 200 ألف جنيه.

ووصل سعر سيارات كيا سيراتو موديل عام 2005- 2016 ما بين 100 ألف جنيه، 320 ألف جنيه.

ووصلت أسعار شيفروليه أوبترا موديل عام 2008 _ 2017 ما بين 80 ألف، 160 ألف جنيه.

بينما استقرت أسعار شيفروليه أوبترا موديل عام 2008- 2017 بين 80 ألف جنيه، 160 ألف جنيه.

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