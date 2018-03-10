ترامب يستثني كندا والمكسيك من قرار الرسوم الجمركية المفروضة على الألومنيوم والصلب

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أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي عن قراره الجديد الخاص بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب بقيمة 25% ورسوم بقيمة 10% على واردات الألومنيوم، إلا أنه في سياق هذا القرار قد تم استثناء دولتي المكسيك وكندا، ومع هذا الاستثناء، فإن ترامب يقوم بالتراجع عن قراره بفرض تلك الرسوم على جميع الدول.

كما وصف ترامب خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن إغراق الألومنيوم والصلب في الولايات المتحدة يعتبر بمثابة إعتداء عليها، مضيفا أن انتقال الشركات إلى أمريكا سيؤدي إلى نتائج أفضل، حيث أن رفع قيمة الناتج المحلي في البلاد يؤثر إيجابيا على الأمن القومي.

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كما قال خلال التصريحات أنه من لديه إعتراض على دفع الضرائب التي تم إقرارها على الدول ليأتي بمصانعه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان رد رئيس مجلس النواب الأمريكي “بول رايان” على قرار الضرائب يعتبر أول رد أمريكي، حيث قال أنه يخشى أن يترتب على هذا القرار عواقب غير مقصودة للرسوم التي قرر الرئيس فرضها على الألومنيوم والصلب.

هذا وقد أكمل خلال التصريحات التي قام بها أنه سيتقدم إلى البيت الأبيض بطلب تضييق سياسة الرسوم الجمركية، بحيث تشمل السياسة الدول فقط التي تقوم بمحاولة انتهاك قانون التجارة، أما جيف فليك السناتور الجمهوري، فقد أعلن عن استعداده لتقديم مشروع يقوم من خلاله بإلغاء الرسوم التي تم فرضها على الألومنيوم والصلب.

وجاء رأي أورين هاتش السناتور الجمهوري ينتقد الرسوم الجمركية التي تم فرضها، إلا أنه قد أكد أنه سيقوم بمحاولة تخفيف الضرر الناتج عن هذا القرار من خلال التعاون مع البيت الأبيض، وجاء تعليق سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية يشير إلى وجوب الإعفاء من الرسوم الأمريكية.

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