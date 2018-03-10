30% ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمنت.. تعرف علي السبب

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قال رئيس قسم مواد البناء أن المصانع استغلت توقف الإنتاج في مصنع العريش وقامت برفع الأسعار، وصرح التجار بأن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة الركود في الأسواق.

والجدير بالذكر أنه حدث ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي لتصل إلى 1100 جنيه، بزيادة قدرها 30٪ ، وهو أعلى سعر بلغه طن الأسمنت، حيث ارتفع سعر الطن الواحد من الأسمنت من 850 جنيها إلى 960 جنيه ، وصولًا إلى الارتفاع التاريخي الذي وصل إلى 1100 جنيه مصري بزيادة قدرها 250 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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وارتفع سعر الشركة العربية للتصنيع من حوالي 950 جنيه إلى حوالي 1100 جنيه ، وأسمنت حلوان قد ارتفع من سعر 960 جنيه للطن الواحد إلى 1100 جنيه للطن ، بينما حدث ارتفاع في سعر الأسمنت البورتلاندي من 950 جنيه للطن إلى 1075 جنيه للطن الواحد، وأسمنت السويس قد ارتفع ايضا من مبلغ 950 جنيه للطن الواحد إلى 1050 جنيه للطن، سعر الاسمنت في مصنع طرة قد ارتفع من 950 جنيه إلى 1100 جنيه.

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قال رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد غرف التجارة أحمد الزيني إن سبب الزيادة هو أن بعض مصانع الأسمنت قامت باستغلال الظروف الموجودة في سيناء في الوقت الحالي حيث حدث توقف في إنتاج الإسمنت في مصنع العريش الذي كان يقوم بضخ كميات كبيرة في الأسواق، وقد طالب القوات المسلحة بسرعة افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت وذلك من أجل السيطرة على النقص في الإمدادات المنتشر في الأسواق.

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من جانبه، قد قال وسام نصيف، صاحب محلات بيع مواد البناء بمنطقة المنيب، إن هناك زيادة تاريخية في أسعار بناء الاسمنت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 30٪ في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن الزيادة لم يعد يتحملها سوق العقارات ، مجال البناء.

وفي السياق ذاته، قال عادل أحمد، مالك شركة تشوينة لمواد البناء، في إمبابة، إن شركات التوزيع أبلغتهم بأن هناك زيادة كبيرة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ركود كامل في عملية الشراء والبيع، و أن الزيادة الأخيرة حدثت في الزيادة السابقة في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال عادل عتمان، صاحب شركة إنشاءات في حلوان، إن اسعار الاسمنت سجلت ارتفاعات قياسية في تاريخ الزيادة المتتالية في هذه السلعة، ودعا الحكومة إلى التدخل لتطوير حلول بديلة لمواجهة الزيادة التاريخية في الأسواق.

من جانبه، قال مطوع السوهاجي، المقاول العقاري في منطقة شبرا، إن ارتفاع أسعار الأسمنت سيؤدي إلى زيادة الركود في الفترة القادمة، على الرغم من الضعف الموجود في حركة البيع والشراء في الاسواق العقارية، مشيرًا إلى أنها زيادة كبيرة جدًا حدثت في الزيادة السابقة. خلال الأشهر الثلاثة الماضية.