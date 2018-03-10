القاهرة فى المركز التاسع بين المدن العربية الأعلى أجراً للوافدين والهند على قمة الترتيب

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قام بنك “إتش إس بي سي” العالمي، بعمل بحث مؤخرا، فيما يتعلق بالدول العربية التي يتقاضى فيها الأجانب الوافدون رواتب مرتفعة ، وبحسب المسح الذي قام به البنك وجد أن ما يقرب من 28 ألف وافد فيما يقرب 159 بلداً، جاءت إمارة دبي في المركز الأول، حيث وصل متوسط دخل الوافد بها 138.2 ألف دولار سنوياً.

فى الوقت الذى جاءت فيه مدينة الدوحة القطرية، في المركز الثاني في هذه القائمة، بمتوسط دخل 131,4 ألف دولار سنوياً، وجاءت مدينة أبوظبي فى المركز الثالث، بمتوسط دخل نحو 127.5 ألف دولار، ثم جاءت الكويت في المركز الرابع، بمعدل 123 ألف دولار سنوياً.

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واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الخامس في تلك القائمة، حيث وصل متوسط دخل الأجنبي فيها 116.7 ألف دولار سنوياً، ثم تلتها مدينة مسقط العمانية فى المركز السادس، حيث بلغ متوسط دخل الفرد 113.7 ألف دولار، فيما حلت مدينة المنامة البحرينية، في المركز الثامن بمتوسط دخل للوافد قيمته 88.8 ألف دولار سنويا، ثم جاءت مدينة القاهرة في المركز التاسع بمتوسط دخل 81.9 ألف دولار سنوياً.

وعلى غير المتوقع كشف البحث الذي قام به بنك “إتش إي بي سي”، تصدر الهند للقائمة، حيث أحتلت المركز الأول عالمياً، نظراً لكونها أكثر دول العالم التي يستطيع الوافدون أن يحققوا فيها أعلى دخل، وهو 217 ألف دولار.

وبهذا تكون الهند قد تفوقت، على مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتي أحتلت المركز الثاني عالمياً، بمتوسط دخل للوافد وصل 207.227 ألف دولار، ثم تلتها فى الترتيب مدينة زيورخ السويسرية بـ 206.875 ألف دولار سنويا.

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