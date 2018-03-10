توقعات الصين تشير إلى اختفاء المدفوعات النقدية لصالح العملات الرقمية

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أعلن رئيس بنك الشعب الصيني خلال مجموعة من التصريحات، أن الفترة القادمة ومع مرور الوقت ستشهد البلاد اختفاء تدريجي للعملات النقدية أو الكاش، وستنتشر على الجانب الآخر العملات الرقمية.

وفي مؤتمر في بيكين قام “تشو شياو تشوان” بحضوره يوم الجمعة، فقد أكد أن البنك يقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على الوصول إلى العملات الرقمية التي تتميز بدفع أسرع وأكثر ملائمة وأرخص من بين العملات.

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وتشهد الكثير من الدول خلال الفترة الحالية تراجع ملحوظ في معدلات استخدام الكاش، وكان من بين تلك الدول التي قام بالاستشهاد بها “السويد” حيث شهدت السويد خلال الفترة الماضية انتشار لافتة “لا نقبل المال نقدا” وذلك في العديد من المطاعم والمتاجر، حيث أصبحت طريقة السداد من خلال الدفع الرقمي أو الموبايل.

الجدير بالذكر أن هذا يأتي على الرغم من القناعة التامة لدى محافظ المركزي التابع للصين من حقيقة أن العملات الرقمية مثل البيتكوين والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة لا تقدم أي خدمة تذكر للاقتصاد.

كما ذكر تشوان خلال التصريحات أن الأخطاء الكبيرة التي تتسبب في خسائر لا يمكن إصلاحها يجب تلافيها بصورة تامة، مضيفا أن هذا هو السبب وراء الحذر الشديد الذي يتميز به، حيث يمتنع عن تصميم منتجات للمضاربة يصبح من خلالها المرء ثري بين عشية وضحاها.

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