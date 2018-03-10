تقرير وزارة العمل الأمريكية بشأن الوظائف ومتوسط الاجور يسبب تقلبات في تداول الدولار

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شهد الدولار الأمريكي تداولًا متذبذبًا وذلك أمام العملات الرئيسية يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهري توقعات متباينة بشأن سوق العمل، وتم التصريح من قبل وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها الشهري إن الاقتصاد أضاف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير، لكن متوسط الأجور سجل تباطؤًا في الفترة نفسها.

والجدير بالذكر انه حدث ارتفاع في متوسط الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة وصلت إلى 2.6 ٪ في شهر فبراير على أساس سنوي، وذلك مقابل 2.8 ٪ في شهر يناير، وقد حد ارتفاع في الدولار الأمريكي بحدة بعد هذا التقرير، لكنه سرعان ما تحولت العملة الامريكية إلى المنطقة الحمراء قبل أن يتعافى مرة أخرى خلال دقائق من تقرير الوظائف الشهري.

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وفي الساعة 1:44 بعد الظهر بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.2٪ إلى 90.33 دولار الأمريكي، وارتفع الدولار 0.2 في المئة الى 1.2282 دولار في الساعة 1:51 بتوقيت جرينتش، وقد ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.7٪ مقابل الين حيث وصل الدولار الامريكي إلى 106.8 ين ، لكنها انخفضت بنسبة 0.2٪ إمام الإسترليني 1.3838 دولار.

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