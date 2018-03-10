تفاصيل النظام المصرفي الجديد الذي يجري تحويلات مالية فيما لا يزيد عن 5 دقائق

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أعلن ممثل المعهد المصرفي “عمرو جلال” أن سرع التحويلات المالية والتي تتم في أقل من 5 دقائق تأتي على رأس أهداف القطاع المصرفي والتي يتم تحقيقها من خلال سلاسل الثقة Block chain، حيث تساهم هذه الأنظمة التكنولوجية الجديدة في الوصول إلى نسبة شفافية لم يسبق لأي نظام تكنولوجي آخر الوصول إليها.

حيث تقوم تلك الأنظمة بتحقيق المعاملات المطلوبة دون دفع أي تكاليف تذكر وكذلك دون الكشف عن هوية المتعاملين، وعلى هامش المؤتمر السنوي الخامس “وطن رقمي” فقد أضاف جلال أن ما يجعل تلك الطرق هي الأبسط في عمليات التحويلات النقدية هو اعتماد الBlock chain على QR Code.

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وقد ذكر كذلك إلى أن العملات الإلكترونية إليكت كوين وبيتكوين وزد كاش وداش وايهيروم هي العملات الأشهر في العالم، هذا بالإضافة إلى العملة ريبل والتي استطاعت الوصول إلى 39 ضعف قيمتها كعائد على الاستثمار من خلالها خلال 2017.

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