تعافي في أسعار الذهب العالمي بعد انخفاض سعر الدولار

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انتعشت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في الجلسة يوم الجمعة حيث انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم منافسيه حيث أدى التباطؤ في نمو الأجور في الولايات المتحدة إلى تقلص التوقعات بزيادات سعر الفائدة السريعة.

سجل نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير أكبر زيادة في أكثر من عام ونصف، على الرغم من أن البيانات أثارت إمكانية زيادة أسعار الفائدة، إلا أن التباطؤ في مكاسب الأجور لا يشير إلا إلى زيادة تدريجية في التضخم.

الذهب معرض للزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يجعل المعدن الثمين أقل جاذبية لأنه لا يحقق عوائد، وقد انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مما يجعل أسعار الذهب بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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استقر سعر الذهب الفوري عند 1322.10 دولار للأونصة في وقت متأخر من الجلسة الأمريكية ، منهيًا الأسبوع بدون تغيير يذكر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لشهر ابريل بنسبة 0.2 في المئة لتستقر عند 1324 دولار للأونصة، يتعرض الذهب لضغوط من التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كأول قمة بين قادة البلدين.

من بين المعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة الفورية 0.5 في المئة إلى 16.58 دولار للأونصة ، حيث أنهت الأسبوع بارتفاع 0.5 في المئة، وقد ارتفع البلاتين 0.9 في المئة الى 960.74 دولار للأونصة ، وبذلك فقد انتهى الأسبوع بمكاسب 0.3 في المئة، وقفز البلاديوم 1.7 في المئة الى 993.00 دولار للأونصة ، دون تغيير عن نهاية الأسبوع الماضي.

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