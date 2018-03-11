متابعة لسعر الدولار في بداية تعاملات الأحد بالبنوك والسوق السوداء

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يعتبر الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية التي يستمر لكثير في متابعة أسعارها بشكل يومي، حيث يرتبط سعر الدولار الأمريكي بالاقتصاد المصري بعلاقة وطيدة ، وذلك لاعتماد أسعار الكثير من المنتجات في السوق على سعر الدولار، ومن بين تلك المنتجات السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها من المنتجات والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، هذا وسنقوم نحن موقع مصر 365 بتوفير كل ما هو جديد بخصوص سعر الدولار الأمريكي وكذلك توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة وتعاملات الدولار في السوق السوداء.

شهدت سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري داخل السوق السوداء والبنوك، وشهد سعر الدولار لدى البنك المركزي استقرارًا نسبيًا عند 17.55 جنيه للشراء و 17.67 جنيه للبيع، بعد أن كان قد بدأ في الانخفاض في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد الصعود الكبير الذي حققه الاحتياطي من النقد الأجنبي ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2010 ليتخطى حاجز الـ38 مليار دولار.

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واختلف سـعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، ليسجل أعلى قيمة للشراء أثناء تعاملات اليوم ليصل الى 17.58 جنيه، فيما وصل أعلى سعر للبيع إلى 17.68 جنيه، ووصل أقل سعر للشراء أثناء تعاملات اليوم الى 17.54 جنيه، فيما وصل أقل سعر للبيع 17.64 جنيه.

ويرى عدد من المحللون أن الـدولار سيتعرض لحالة جديدة من التراجع خلال الأسابيع القادمة في ظل انخفاض الطلب على العملة وزيادة تدفقات العملات الأجنبية على البنوك. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن تنازل العملاء عن الدولار للبنوك تسبب فى ارتفاعه إلى أكثر من 100 مليار دولار منذ قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر من العام 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب وكان قد شهد السوق المصرفي قبل تحرير سعر صرف الجنيه انخفاضًا كبير في إقبال المواطنين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، نظراً للفارق الواضح فى سعر الصرف بين البنوك والسوق السوداء، وهو الأمر الذى شهد تغيراً كبيراً بعد قرار تحرير سعر الصرف.

واستمرت أسعار الدولار فى مواصلة حالة الاستقرار فى مقابل الجنيه داخل السوق السوداء، أثناء تعاملات اليوم، مع ثبات الطلب على العملة الأجنبية وتوفير البنوك لها فى مختلف الأنشطة لاسيما نشاط المستوردين، وسجل سعر شراء الدولار أثناء تعاملات اليوم 17.62 جنيه، فيما وصل سعر البيع 17.64 جنيه.

وفي نفس السياق، قال مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق الدكتور “فخري الفقي” أن سعر الدولار قد يصل في نهاية 2018 إلى ما يقرب 16.5 جنيه، وسيكون من الواضح أن هناك انخفاض تدريجي في السعر. وتابع أن المواطن سيلاحظ وجود تحسن كبير في الوضع الاقتصادي للدولة بنهاية العام الحالى، ويرى “الفقي” أنه من المتوقع أن يقلل البنك المركزي من سعر الفائدة مرة أخرى بنهاية شهر مارس.

وأضاف “الفقي” أن تقليل سعر الفائدة لم يؤثر على سعر الدولار، ولكنه ساعد بشكل كبير فى تحسين أداء البورصة المصرية نظراً لأنها الأكثر ربحية، وأردف “الفقي” بأن معدل التضخم انخفض مجدداً بشكل واضح ليصل إلى 14.7%، مؤكداً أن هذا الأمر سيعطي شعور بالراحة والطمأنينة لدى البنك المركزي وهو ما سيترتب عليه انخفاض كبير في أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم بالبنوك:

سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.5500 17.6500 مصرف ابو ظبي 17.5800 17.6800 البنك الأهلي 17.5500 17.6500 بنك القاهرة 17.5500 17.6500 بنك الاسكندرية 17.5600 17.6600 البنك العربي الافريقي 17.5700 17.6700 البنك المركزي 17.5665 17.6660 بنك مصر 17.5400 17.6400 بنك بلوم مصر 17.5700 17.6700 كريدي أجريكول 17.5700 17.6700 بنك بيريوس 17.5800 17.6800 بنك قناة السويس 17.5600 17.6600 المصرف المتحد 17.5850 17.6850 البنك التجاري الدولي 17.5600 17.6600 البنك الأهلي المتحد 17.5600 17.6600 بنك المشرق 17.5800 17.6800 بنك الاستثمار العربي 17.5700 17.6700 البنك الأهلي اليوناني 17.5600 17.6600 بنك HSBC 17.5700 17.6700 بنك سايب 17.5700 17.6700

يمكنك متابعة سعر الدولار في السوق الموازي من خلال رابط : أسعار العملات بالسوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ خلال التعاملات في البنوك المصرية وكذلك السوق السوداء أو الموازية، حيث أظهر الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في الأسعار، وذلك بعد ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، والتي تشير إلى نجاح العديد من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

هذا حيث أظهرت تعاملات الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية ثبات واضح في الأسعار ما بين 17 جنيه وحتى 17.80 جنيه، وذلك خلال التعاملات في البنوك المختلفة في مصر، كذلك تظهر السوق الموازية استقرار ملحوظ في أسعار الدولار خلال التعاملات، إلا أن أسعار السوق السوداء ترتفع عن أسعار البنوك بحوالي 20 قرش.

تقرير رويترز:

نشرت وكالة رويترز خلال الفترة الأخيرة تقرير جديد بخصوص سعر الدولار الأمريكي، حيث قامت الوكالة بتوضيح سعر الدولار في الموازنة للعام المالي 2018/2019، والذي تهدف وزارة المالية إلى تثبيته عند 17.5 جنيه، وذلك بعد أن كانت قيمته 16 جنيه في الموازنة الخاصة بالعام المالي 2017/2018، وذلك قبل قرار التعويم والذي كان قد تم الإعلان عنه من قبل المركزي في نوفمبر 2016، حيث كان سعر الدولار في 2016 قبل قرار التعويم ما بين 12 وحتى 13 جنيه، ومن ثم ارتفع السعر إلى 19 جنيه وجاوز حاجز العشرين بعد قرار التعويم.

توقعات سعر الدولار في 2018:

ذكرت العديد من البنوك الاستثمارية خلال عدد من التقارير التي نشرتها أن سعر الدولار الأمريكي من المؤكد أن يشهد ارتفاع خلال الفترة القادمة من 2018، حيث ذكر بنك استثمار فاروس أن سعر الدولار سيرتفع خلال الفترة القادمة ليسجل 19.80 جنيه بعد الارتفاع، بينما ذكر بنك استثمار “سي آي كابيتال” أن سعر الدولار الأمريكي سيصل خلال الفترة القادمة من العام الحالي إلى 19.70 جنيه بعد الارتفاعات المتوقعة.

الدولار والفوركس:

شهدت الفترة الأخيرة إقبال الكثير من المستثمرين على الفوركس باعتباره وسيلة ربح سريعة، حيث يعد استمرار عمله طوال اليوم وعدم إلتزامه بمواعيد محددة للعمل من أهم المميزات التي يتمتع بها، هذا بجانب الأرباح الهائلة التييمكن للمستثمر تحقيقها من خلال الفوركس والتي ترتفع بشكل ملحوظ عن أي تداول آخر خاصة في الذهب والنفط، كما يختلف الفوركس كثيرا عن السوق السوداء، وذلك حيث يمكن للمرء مع تقلبات أسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض أن يتكبد خسارة فادحة خلال التداول في السوق السوداء.

الدولار كواحد من العملات الدولية:

يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأولى التي تستخدم في التداول الاقتصادي والتجاري في العالم، حيث يعتبر الدولار من أكبر العملات الدولية ولذا يأتي في مقدمة العملات المستخدمة، وذلك باعتبار الدولار هو العملة الرسمية لأكبر دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز بامتلاكها لأكبر سوق اقتصادية في العالم، لذلك لربما يرجع الكثير من الخبراء مكانة وأهمية الدولار إلى المكانة والأهمية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، حيث ترتفع أهمية الدولار الأمريكي باستمرار بالمقارنة بالعملات الأخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو وباقي العملات بسبب ارتفاع مكانة السوق الاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية.