سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-3-2018 بمحلات الصاغة في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم، أظهرت تعاملات الذهب اليوم ارتفاع طفيف بسعر الجرام الواحد، حيث سجل الجرام اليوم ارتفاع بقيمة 2 جنيه، وذلك نتيجة الارتفاع الذي طرأ خلال تعاملات اليوم على السعر العالمي للأوقية والتي سجلت 1,324 دولار، بارتفاع 4 دولار، ومع اعتبار الذهب عيار 21 هو الأكثر طلبا من قبل المواطنين في مصر، فإنه يمكن القول أن سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر تأثرا بالأسعار العالمية للذهب، وبالتالي يتعبر الذهب عيار 21 هو محور الإهتمام في مصر.

وكان رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات التابع للاتحاد العام للغرف التجارية “وصفي أمين” قد أشار خلال التصريحات التي قام إلى العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الذهب، وهي البورصات العالمية وسعر الدولار، حيث قال أن الارتفاعات التي تطرأ على سعر الذهب خلال التعاملات مرتبطة بشكل جزئي أو كلي بالأسعار العالمية وكذلك بسعر الدولار.

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سعر الذهب اليوم:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

وقد أظهر سعر الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ خلال التعاملات، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد بنحو 2 جنيه، وكان هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الذي طرأ على السعر العالمي للأوقية، والذي سجل 4 دولار خلال تعاملات اليوم، لتسجل الأوقية بعد هذا الارتفاع سعر 1324 دولار، ويتمتع الذهب باهتمام طبقة عريضة من المتابعين من بينهم المستثمرين والذين يلجؤون إلى الذهب باعتباره وسيلة آمنة ضد تقلبات السوق، وكذلك التجار وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج.

عوامل تتحكم في سعر الذهب:

يخضع سعر الذهب خلال التعاملات في محلات الصاغة في مصر إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، حيث يمكن القول أن السعر النهائي للذهب يتم تحديده وفقا لتلك العوامل، وكان السعر العالمي للأوقية هو أبرز العوامل التي تتحكم في سعر الذهب، بعدها تأتي مجموعة من العوامل الأخرى منها سعر الدولار، وذلك خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك والسوق، حيث يتأثر سعر الذهب بالتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي بصورة فورية، وبالتالي يمكن القول بأن أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار الأمريكي حتى ولو طفيف يؤثر على سعر الذهب، هذا ويمكن القول أيضا أنه إذا حدث ارتفاع في السعر العالمي للأوقية وانخفاض في سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرية، فإن التغيرات التي تطرأ على سعر الذهب ستكون في صالح الانخفاض الذي طرأ على تعاملات الدولار.

سعر الأوقية:

اعتبر الكثير من الخبراء الاقتصاديين في سوق الذهب أن الأوقية هي المحرك الرئيسي لسعر الذهب، وذلك بالنسبة لأسعار الذهب في جميع دول العالم وليس مصر فقط، ويصل وزن الأوقية إلى 31 جرام، حيث ترتبط أسعار الأوقية والتغيرات التي تشهدها خلال التعاملات في السوق العالمية بأوضاع العملات الكبرى الخمسة وعلى رأسها عملة الدولار الأمريكي، حيث يتغير سعر الأوقية بفعل التغيرات التي تطرأ على وضع الدولار الأمريكي بين العملات الأخرى، بحيث كلما ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي تنخفض أسعار الأوقية و العكس، فكلما انخفضت قيمة الدولار الأمريكي ترتفع أسعار الأوقية.

سعر المصنعية والدمغة:

سجل متوسط سعر الدمغة والمصنعية خلال التعاملات في محلات الصاغة في مصر اليوم ما بين 25 وحتى 60 جنيه، حيث تختلف الأسعار ما بين المحلات المختلفة وكذلك المحافظات المختلفة، وذلك وفقا لاختلاف تعاملات السوق والحالة التي يشهدها السوق سواء ارتفاع معدل التعاملات أو ركودها.

حيث عانى سوق الذهب خلال الفترة الماضية من حالة من الركود الملحوظة، وذلك نتيجة الارتفاعات الهائلة التي طرأت على سعر الذهب خلال تلك الفترة، والتي تسببت في إعتبار الذهب مصدر رفاهية بالنسبة لكثير من المواطنين مما لم يعودوا قادرين على تحمل سعره بعد تلك الارتفاعات، حتى جاءت فترة قام فيها الشباب المقدم على الزواج بالاستغناء عن الذهب واستبداله بالفضة بسبب الارتفاعات الهائلة التي طرأت على أسعاره.