سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 في كل البنوك

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سعر الريال اليوم، أشارت أحد البيانات الصادرة عن عدد من البنوك أن سعر الريال السعودي قد أظهر خلال تعاملات اليوم استقرار واضح في الأسعار، حيث جاءت أسعار الريال خلال تعاملات اليوم مستقرة وثابتة عند نفس الأسعار التي سجلتها عملة الريال مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الريال اليوم:

سجل سعر الريال اليوم خلال التعاملات في البنوك استقرار واضح في الأسعار، حيث جاء هذا بعد فترة من التقلبات التي شهدتها أسعار الريال خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء سعر الريال اليوم ليستقر عن آخر سعر سجله الريال خلال تعاملات نهاية الأسبوع المنصرم، وبالرغم من هذا إلا أنه ومع قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي بخصوص الجنيه، وتحديد أسعار العملات وفقا لآليات العرض والطلب، فإنه يوجد اختلافات طفيفة جدا ما بين سعر الريال في البنوك المختلفة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6589 4.7143 مصرف-ابو-ظبي 4.6662 4.7144 البنك-الأهلي 4.6796 4.7064 بنك-القاهرة 4.6614 4.7086 بنك-الاسكندرية 4.6823 4.7091 البنك-العربي-الافريقي 4.6558 4.7090 البنك-المركزي 4.6846 4.7112 بنك-مصر 4.6768 4.7036 بنك-بلوم-مصر 4.6850 4.7115 كريدي-أجريكول 4.6600 4.7100 بنك-بيريوس 4.6878 4.7142 بنك-قناة-السويس 4.6876 4.7142 المصرف-المتحد 4.6416 4.7147 البنك-التجاري-الدولي 4.6607 4.7064 البنك-الأهلي-المتحد 4.6500 4.7100 بنك-المشرق 4.6700 4.7100 بنك-الاستثمار-العربي 4.6600 4.7100 بنك-HSBC 4.6800 4.7100

كما اختلف سعر الريال خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء تبعا لاختلاف المنطقة، وذلك بسبب التذبذبات التي يعاني منها سعر الريال السعودي، والتي جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف، بحيث أصبح السعر يتم تحديده فقط من خلال آليات العرض والطلب في السوق.

توقعات سعر الريال في الفترة المقبلة:

أعلن عدد من الخبراء الاقتصاديين عن توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة من هذا العام 2018، حيث ذكرت التوقعات وجود احتمالات كبيرة بارتفاع سعر الريال السعودي، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تشهد ارتفاع نسبة الإقبال على شراء الريال السعودي في ظل بدء موسم العمرة من كل عام، والذي يكون في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.

حيث تعتبر تلك الأشهر من أكثر الأشهر الهجرية التي يقوم فيها المسلمين بزيارة بيت الله الحرام لآداء مناسك العمرة، وبالتالي ترتفع نسبة الطلب على الريال السعودي من قبل المصريين، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار الريال السعودي بشكل ملحوظ ومؤقت لحين الانتهاء من موسم العمرة.

الجالية المصرية في السعودية:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وفقا للتقارير التي نشرها مؤخرا عن وصول أعداد الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إلى 3 مليون مواطن، ومن المتوقع في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى سعودة الكثير من الوظائف والمهن خلال الفترة القادمة أن تشهد أعداد الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية تراجع كبير جدا، وذلك في ظل الإجراءات القاسية التي فرضتها الحكومة السعودية على العاملين من الجنسيات الأجنبية ومنهم الجنسية المصرية في المملكة.

وكان من بين الإجراءات الأخيرة الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية على العاملين من الجنسيات الأجنبية والمرافقين والتابعين، والتي ستقوم المملكة بمضاعفتها كل عام، حيث تصل الرسوم إلى 500 ريال سعودي بشكل تدريجي وبالأسعار الحالية للريال السعودي يمكن القول أن هذا المبلغ يعادل 2300 جنيه مصري شهريا، وهو مبلغ كبير جدا.

ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه:

بدأ سعر الريال السعودي في الارتفاع أمام الجنيه بشكل ملحوظ بعد قرار المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف للجنيه، وكان المركزي قد اتخذ هذا القرار في نوفمبر 2016، الأمر الذي قد تسبب وقتها في ارتفاع سعر الريال السعودي إلى أكثر من ضعف قيمته السابقة.

ومع التحسنات التي بدأت تظهر على الاقتصاد المصري بدأ سعر الريال السعودي في التراجع بصورة طفيفة، وانتشرت مجموعة من التوقعات حول انخفاض سعر الريال مع توقعات ارتفاع قيمة الجنيه واسترداده قيمته من جديد، بعد موجة الانهيار التي مر بها الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

إلا أن الأوقات التي تشهد إقبال ملحوظ على شراء الريال السعودي، وذلك مثل الأوقات القادمة والتي تمثل بمثابة موسم للعمرة، من المتوقع أن تشهد ارتفاعات ملحوظة في سعر الريال السعودي، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه.