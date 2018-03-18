سعر اليورو اليوم الأحد 18 مارس 2018: توقعات أسعار اليورو في الفترة المقبلة

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استقر سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 مارس 2018 عن نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات الخميس الماضي، حيث جاءت تلك الأسعار بعد الارتفاع الأخير الذي سجله سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه، والذي وصلت قيمته إلى ما بين 11 وحتى 14 قرش، حيث يختلف سعر اليورو باختلاف البنك وفقا لآليات العمل الجديدة والتي يتم من خلالها تحديد سعر اليورو وفقا لآليات العرض والطلب في كل بنك على حدة.

حيث مرت أسعار اليورو خلال الفترة الأخيرة بسلسلة من الاضطرابات الملحوظة ما بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن اليومين الماضيين قد أظهرت تعاملات اليورو أمام الجنيه استقرار ملحوظ في الأسعار، مع ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه، وكذلك أظهرت تعاملات اليوم ارتفاع طفيف في سعر اليورو خلال تعاملات فترة الظهيرة، وننشر لكم اليوم ومن خلال موقعنا سعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة والسوق السوداء.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.6653 21.9228 مصرف-ابو-ظبي 21.7400 21.9100 البنك-الأهلي 21.6269 21.8578 بنك-القاهرة 21.6497 21.8578 بنك-الاسكندرية 21.7129 21.8701 البنك-العربي-الافريقي 21.6392 21.8701 البنك-المركزي 21.6762 21.8039 بنك-مصر 21.6715 21.8392 بنك-بلوم-مصر 21.7253 21.8825 كريدي-أجريكول 21.6900 21.8900 بنك-بيريوس 21.7043 21.8949 بنك-قناة-السويس 21.7025 21.8825 المصرف-المتحد 21.4891 21.9183 البنك-التجاري-الدولي 21.6269 21.8578 البنك-الأهلي-المتحد 21.7300 21.8900 بنك-المشرق 21.7400 21.8900 بنك-الاستثمار-العربي 21.7400 21.9000 بنك-HSBC 21.7100 21.8900 بنك-سايب 21.7300 21.8800

سعر اليورو اليوم:

وقد سجل سعر اليورو اليوم استقرار واضح في الأسعار بعد موجه الارتفاعات التي مرت بها أسعار اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه في الأسبوع الماضي، حيث سجل اليورو آخر ارتفاع له يوم الأربعاء الماضي بقيمة تتراوح ما بين 11 وحتى 14 قرش، بعدها استقر سعر اليورو يوم الخميس الماضي، وجاء سعر اليورو خلال تعاملات اليوم ثابتة على نفس أسعار يوم الخميس الماضي، هذا بالنسبة لتعاملات البنوك.

أما بالنسبة لتعاملات اليورو في السوق السوداء، فهي الأخرى تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ بعد موجه من الإضطراب شهدتها التعاملات في الفترة الأخيرة، وقد أظهرت تعاملات اليوم في فترة الظهيرة ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال التعاملات، وتتقارب أسعار اليورو خلال التعاملات في السوق السوداء بأسعار التعاملات في البنوك مع وجود ارتفاع طفيف كفارق بين السعرين.

اليورو أمام الجنيه:

أظهرت أسعار اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق الموازية ارتفاعات مستمرة وملحوظة، حيث يتم تداول العملة في ذلك السوق أمام الجنيه لتمر بمرحلة من الارتفاع تارة ومرحلة من التراجع تارة أخرى، و تشهد السوق أيضا سلسلة من المخاطر التي يضطر المتداولون إلى مواجهتها، والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة، ويمكن كذلك أن تتسبب في مكاسب عظيمة في بعض الأوقات.

ويشهد سعر اليورو ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه، وذلك بعد الاستقرار الملحوظ الذي شهدته أسعار اليورو عقب سلسلة من الاضطرابات التي مرت بها التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن توقعات الفترة القادمة تشير إلى تراجع ملحوظ في سعر اليورو أمام الجنيه.

توقعات أسعار اليورو:

جاءت التوقعات تسير إلى انخفاض في أسعار اليورو خلال الفترة المقبلة نتيجة مجموعة من العوامل من بينها الصفقات التي من المتوقع أن تجريها الإدارة الامريكية لتحسن من خلالها الحالة الاقتصادية، والتي ستساهم في رفع قيمة الدولار الأمريكي على المدى المتوسط وبالتالي انخفاض اليورو.

انتهاء صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي بدءها سلسلة من الخطوات التي ستساهم في تعافي الاقتصاد الخاص بها والتي ستتسبب بعدها في تعافي الجنيه الاسترليني وبالتالي ارتفاع قيمته من جديد، ومع التوقعات التي تششير إلى تحسنات تدريجية في الاقتصاد المصري وبدؤه موجه من التعافي، والتي ستؤدي بلا شك إلى تعافي الجنيه وارتفاع قيمته، فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة اليورو خلال الفترة القادمة، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي تشهدها أسعار اليورو خلال الفترة الحالية والتي جاءت بعد سلسلة من الإضطرابات التي عانت منها تعاملات اليورو في الفترة الماضية.