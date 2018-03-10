المركزي يطرح سندات خزانة لسد عجز الموازنة بقيمة 2.5 مليار جنيه الاثنين المقبل

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أعلن البنك المركزي عن قيامه بطرح سندات خزانة تصل قيمتها إلى 2.5 مليار جنيه في يوم الاثنين المقبل بالنيابة عن وزارة المالية، وأضاف المركزي أن الطرح الأول سيكون عن سندات لأجل 5 سنوات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه، بينما يكون الطرح الثاني سندات لأجل 10 سنوات تصل قيمتها إلى مليار جنيه.

كما ذكر المركزي أنه يقوم بإجراءات الطرح تلك لتوفير ما تحتاجه البلاد من نفقات وكذلك لسد قيمة العجز الذي تشهده الموازنة.

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حيث من المتوقع أن تشهد الموازنة قيمة عجز خلال العام المالي الحالي تصل إلى 370 مليار جنيه، حيث يقوم المركزي بالعمل على تمويل قيمة العجز من خلال إجراءات الطرح التي يقوم بها بالنيابة عن وزارة المالية لأدوات الدين الحكومية وسندات الخزانة.

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