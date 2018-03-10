القاهرة والزراعي يصدران 6627 شهادة أمان بقيمة 8 مليون جنيه في 5 أيام

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وصل إجمالي حصيلة بنكي القاهرة والزراعي المصري من شهادة أمان المصريين نحو 8 ملايين جنيه، حيث أصدر البنكين خلال الخمسة أيام الماضية حوالي 6627 شهادة.

حيث أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري “السيد القيصر” أن جميع فروع البنك تشهد إقبال ملحوظ من قبل المواطنين على شراء شهادة أمان المصريين، حيث يضم البنك حوالي 1210 فرع في جميع المحافظات.

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وأضاف أيضا أن إجمالي عمليات الشراء التي تمت ل 5127 شهادة تابعة للفئات المختلفة قد وصلت إلى 6 مليون جنيه، وكانت أغلبية عمليات الشراء تلك تابعة لمحافظات الوجهين البحري والقبلي، الأمر الذي يؤكد أن الدولة قد هدفت بتلك الشهادات الفئات المهشمة.

كما أشار خلال التصريحات أن شهادة أمان المصريين تستهدف الفئات العمرية ما بين 18 وحتى 59 سنة، حيث يقوم البنك بإصدار الشهادة من خلال البطاقة القومية للعميل فقط وذلك بدون الحاجة إلى إجراءات أخرى مثل الكشف الطبي.

وتقوم البنوك كذلك بتقديم جوائز لحائزي هذه الشهادة من الممكن أن تصل إلى 2 مليون جنيه، بحيث يقوم البنك بإدخال أصحاب البنوك على سحب لتلك الجوائز كل فترة 3 أشهر، ويتحمل البنك الضرائب على تلك الجوائز.

وقد أعلن رئيس مجلي إدارة بنك القاهرة “طارق فايد” عن أعداد شهادة الأمان التي أصدرها مصرفه، والتي وصلت إلى 1500 شهادة، وذلك في الفترة منذ الإعلان عن طرح الشهادة وحتى يوم الخميس، حيث وصلت قيمة الشهادات التي تم إصدارها إلى 2 مليون جنيه.

حيث تقوم الشهادة بالعمل على توفير حماية تأمينية للمصريين، وخاصة الفئات التي تضم محدودي الدخل والعمالة المؤقتة، حيث تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى تصل إلى 2500 جنيه، وهي مخصصة للفئات العمرية من 18 عام وحتى 59 عام.

حيث تقوم الشهادة الجديدة بتوفير معاش شهري أو تغطية تأمينية للعمالة المؤقتة أو اليومية وكذلك أصحاب المعاشات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يقوم العامل أو الفلاح بتسديد قيمة الاشتراك للشهادة مرة واحدة فقط في العمر.

وتصل قيمة العائد على الشهادة إلى 16%، يتم خصم جانب منه لتوفر البنوك من خلاله الجانب التأميني أو المعاش الشهري، وتهدف الشهادة الجديدة إلى العمل على تأمين جميع العاملين ممن لا يملكون عمل دائم ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات المتناهية الصغر.

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