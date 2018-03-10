زيادة المعروض النقدي في البنوك يتسبب تراجع الدولار

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أشار”بلال النمس” الخبير الاقتصادي إلى أنه من المحتمل استمرار الجنيه المصرى بالتقدم أمام الدولار الأمريكي كنتيجة لقلة الطلب على العملة الصعبة مع زيادة المعروض النقدي بالبنوك.

و أكد النمس، بأن البنوك تمتلك من العملة الأمريكية الفائض الذى يمكنها من زيادة و تقوية فرص تحسن العملة المحلية “الجنية” وذلك فى خلال الفترات القادمة، مشيرا الى ما قامت به المصارف من القضاء على قوائم الانتظار ومساعدة العملاء لاستيراد السلع الأساسية و غير الأساسية وتلبية حاجاتهم من الدولارات.

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وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الاحتياطي النقدي ولأول مرة يزيد عن 42 مليار دولار أمريكي وأنها نسبة جيدة للغاية وهذا دليل على قوة وكفاءة الإدارة النقدية التى يتبعها البنك المركزي المصري.

وبالفعل منذ أن قام البنك المركزى بالإعلان عن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 من التمكن من توفير النقد الأجنبى للعملاء من أجل تلبية الحاجات للسلع المستوردة الأساسية أو غير الأساسية منذ ذلك الحين قد نجحت البنوك .

وقامت البنوك بتوفير الدولار للعملاء و التخلص تمام من قوائم االأنتظار بعد قرار تعويم الجنية و التمكن من كل المعاملات للقنوات الرسمية “البنوك” بعيدا عن السوق السوداء التى انتشرت منذ ثورة 25 يناير و فى الفترة التى تسبق تعويم الجنية بعدة أشهر قد بلغت أقصاها.

وقد أنخفضت قيمة العملة الأمريكية أمام الجنية المصري في الآونة الأخيرة حتى وصل المتوسط لسعر الصرف 17.56 جنيها للشراء و17.66 جنيها للبيع، وقد حدث ذلك الهبوط نتيجة لوفرة النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي و ارتفاع المعروض عن الطلب .

و هناك العديد من التوقعات الى احتمالية وصول الدولار الى مبلغ 17 جنية وذلك تزامنا مع زيادة المعروض، وذلك اتفاقا مع آخر إعلان رسمي للبنك المركزي و نتيجة أيضا للقفزة التاريخية للاحتياطي النقدي الأجنبي التى سجلت حوالي 42.5 مليار جنية .

و يختلف سعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية مع سعره بالبنوك العاملة بمصر حيث تصل قيمته في موازنة السنة الحالية 16 جنيها أما بالنسبه للبنوك فيتراوح سعره بين 17.64جنيها و17.68 جنيها.

ويصل سعر خام القياس العالمي بزنت 65.60 دولارا للبرميل الواحد في الأسواق ، و تسعى مصر الى الارتفاع بالناتج المحلي الإجمالى الى 5.5 بالمائة في السنة المالية المقبلة و تقليل العجز إلى ما بين 8.5 و8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

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