تعرف على “خريطة أسعار الفائدة الجديدة” بالبنوك المصرية

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تابع موقع مصر 365 خريطة أسعار الفائدة بعد القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 على حسابات التوفير على مستوى الجهاز المصرفي بالدولة المصرية.

وقد أعلن البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد قرار تعويم العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016 والتي سجلت أسعار الفائدة خلال تلك الفترة أسعار الفائدة على الإقراض 18,75% وعلى الإيداع نسبة 17,75%.

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وبعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة قد قررت البنوك المصرية خفض أسعار الفائدة على “حسابات التوفير المختلفة” على حسب دورية صرف العائد على كل حساب سواء كان نصف سنوي أو ربع سنوي أو سنوي.

ويقدم موقع مصر 365 خلال هذا التقرير من عرض أسعار الفائدة على حسابات التوفير في أربعة عشر بنك مصر بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة، وقد اختلفت حساب نسبة الفائدة على حسابات التوفير في البنوك المصرية المختلفة.

أسعار الفائدة البنك الأهلي المصري

وقد سجلت حسابات التوفير في “البنك الأهلي المصري” على حساب التوفير ذو العائد الشهري نسبة 11,10%، وترتفع أسعار الفائدة على الحساب ذي العائد ربع السنوي بنسبة 11,25%، وقد سجلت الفائدة على الحساب ذي العائد نصف سنوي نسبة 11,40%، وقد ارتفعت أسعار الفائدة على حسابات التوفير ذو العائد السنوي بنسبة 11,75%.

اسعار الفائدة في بنك مصر

أما بالنسبة إلى أسعار فوائد بنك مصر فقد اختلف الفائدة على اختلاف دورية صرف العائد، وسجلت أسعار الفائدة على الحسابات ذي العائد الشهري في بنك مصر نسبة مئوية سجلت 11,5%، أما أسعار الفائدة على الحساب ذي العائد السنوي فقد سجل 12%، أما الفائدة على الحساب ذي العائد نصف سنوي فقد سجل نسبة مئوية بقيمة 11,875%، أما العائد الربع سنوي فقد سجل قيمة 11,75%.

أسعار الفائدة في بنك القاهرة

أما بنك القاهرة فقد سجل سعر الفائدة على الحساب ذي العائد الشهري فقد سجل 11,25%، كما ارتفعت أسعار الفائدة على الحساب ذو العائد نصف سنوي 11,5%، أما العائد على الحساب ذو العائد السنوي بنسبة 10,25%.

أسعار الفائدة في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة في “البنك العربي الإفريقي الدولي” فقد سجلت أسعار الفائدة على حساب التوفير ذو العائد الشهري بنسبة 12%، أما بالنسبة إلى العائد الربع سنوي فقد سجلت أسعار الفائدة نسبة 12,25%، أما بالنسبة إلى سعر الفائدة ذات العائد النصف سنوي بنسبة 12,5%، أما بالنسبة إلى سعر الفائدة إلى العائد السنوي فقد سجلت قيمة الفائدة 14%.

أسعار الفائدة في “بنك قطر الوطني الأهلي”

أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة في “بنك قطر الوطني الأهلي” حيث ينقسم حسابات التوفير في البنك على سبعة شرائح بفوائد مختلفة بالنسبة إلى الشريحة التي تبدأ من مبلغ ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري يتم منح الفائدة بقيمة عشرة في المئة، أما بالنسبة إلى الشريحة التي تبدأ من خمسة إلى خمسين ألف جنيه فيتم منح الفائدة بقيمة 10,25%.

أما بالنسبة إلى الشريحة التي تبدأ من خمسين إلى مائة ألف جنيه فهي تمنح الفائدة بنسبة 10,5%، أما بالنسبة إلى الشريحة التي تبدأ من مائة إلى خمسمائة ألف جنيه تمنح قيمة 11%، والشريحة المالية التي تبدأ من خمسمائة ألف جنيه إلى مليون جنيه مصري فهي تمنح الفائدة إلى 11,5%، أما بالنسبة إلى الشريحة من مليون إلى خمسة مليون جنيه فهي تمنح فائدة 12,25%، أما بالنسبة إلى الشريحة من خمسة مليون جنيه أو أكثر فهي تمنح فائدة بقيمة 13%.

أسعار الفائدة في “بنك أبوظبي الوطني”

أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة في “بنك أبوظبي الوطني” فهي تمنح فائدة ثلاثة عشر في المئة على حسابات التوفير التي يتم صرف عائدها كل ستة أشهر، أما بالنسبة إلى بنك “كريدي أجريكول” فإن البنكم يقدم نوعين من حسابات التوفير أحدهما للعملاء الحاليين والثاني لعملاء البنك الجدد، ويمنح حساب التوفير لعملاء البنك الفعليين بفائدة أربعة ونصف في المئة ويتم صرفها على العائد السنوي أو قيمة 4,25% بصرف عائد ربع سنوي.

أسعار الفائدة في بنك كريدي أجريكول

وقد أصدر بنك كريدي أجريكول منتج جديد من أجل جذب عملاء جدد لحساب التوفير من خلال فائدة تصل إلى ثمانية في المئة حيث يتم احتسابها يومياً، ولكن الفائدة تصرف كل شهر.

أسعار الفائدة في بنك SAIB

أما بالنسبة إلى بنك SAIB يوجد به ثلاثة أنواع من حسابات التوفير أولها حساب التوفير العادي وتختلف فيه أسعار الفائدة على حسب دورية صرف العائد حيث يمنح نسبة 5,75% على العائد الشهري، أما بالنسبة إلى العائد الربع سنوي فقد سجلت نسبة الفوائد ستة في المئة، أما بالنسبة إلى العائد نصف سنوي فقد سجل نسبة 6,25%، أما بالنسبة إلى العائد السنوي فقد سجلت الفائدة 6,5%.

أما بالنسبة إلى حسابات التوفير في بنك SAIB التي تسمى “التيسير” على منح فائدة أربعة عشر في المئة سنوياً والتي يتم صرفها يومياً بشرط أن تبدأ الحساب من مائة ألف جنيه أو أكثر.

أما بالنسبة إلى الحسابات الجارية الاستثمارية فقد يقدم البنك SAIB فائدة بنسبة 14,5% يتم صرف الفائدة شهرياً بشرط ألا تقل قيمة الحساب الجاري عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري.

اسعار الفائدة بنك الإسكندرية

أما بالنسبة إلى حساب بنك الإسكندرية فإن البنك يتيح الفائدة على حسابات التوفير النوعين “العادي وplus” وتختلف باختلاف الشريحة حيث أن البنك ينقسم فيه حساب التوفير العادي على ستة شرائح بحسابات الفائدة كالتالي خمسة في المئة على الشريحة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه مصري، وتبلغ قيمة الفائدة خمسة في المئة على الشريحة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه مصري.

وتسجل الفائدة ستة في المئة على الشريحة من عشرة إلى مائة ألف جنيه مصري، وفائدة سبعة في المئة على الشريحة من مائة إلى ثلاثمائة ألف جنيه، وفائدة سبعة في المئة على الشريحة من ثلاثمائة إلى مليون جنيه، وفائدة 8% على حساب من مليون إلى 2,5 مليون جنيه، وفائدة 9% على الشريحة من 2,5 مليون جنيه أو أكثر.

أما بالنسبة إلى حساب التوفير plus في بنك الإسكندرية فينقسم إلى ثلاثة شرائح لكل شريحة فوائدها وهي كالتالي تسعة في المئة على الشريحة التي تبدأ من عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثمائة ألف جنيه، و10,5% على الشريحة من 300 ألف جنيه إلى 2,5 مليون جنيه، وتسجل الفائدة قيمة 13% على الشريحة من 2,5 مليون جنيه أو أكثر.

أسعار الفائدة في البنك التجاري الدولي CIB

أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة في “البنك التجاري الدولي سي إي بي” فهو يقدم ثلاثة أنواع من الحسابات دورية العوائد، وحساب التوفير ذو العائد اليومي ينقسم إلى ثلاثة شرائح تبدأ الفائدة من 4,5% إلى 6,5%، أما بالنسبة إلى حساب التوفير ذو العائد الشهري فهو ينقسم إلى أربعة شرائح تبدأ الفائدة من 7,5% إلى 11,5%، ويقدم البنك أيضا فوائد على حسابات التوفير ذات العائد الربع سنوي والتي تنقسم إلى أربعة شرائح تبدأ الفائدة من 8,5% إلى 13%.

أسعار الفائدة في بنك HSBC

أما بنك HSBC تختلف أسعار الفائدة فيه على اختلاف الشرائح التي يقدمها البنك والتي تنقسم إلى 5 شرائح وتبدأ أسعار الفائدة من 3% على شريحة التوفير الأقل من عشرة آلاف جنيه مصري.

ويقدم بنك HSBC فائدة بقيمة 5,5% على الحسابات التوفير التي تبدأ من مائة ألف جنيه وأقل من خمسمائة ألف جنيه، ويقدم البنك فائدة بنسبة عشرة في المئة على حسابات التوفير التي تبدأ من خمسمائة ألف جنيه مصري وأقل من مليون جنيه، ويقدم البنك اثنى عشر في المئة على الحسابات التي تبدأ من مليون جنيه أو ما يزيد.

أما بنك المشرق فهو يقدم أربعة أنواع من الحسابات وتتراوح أسعار الفائدة من ستة في المئة إلى 13,5%، وبنك الكويت الوطني والذي قدم نوعين من الحسابات وتتراوح الفائدة من 7,75% إلى 9,25%، ويقدم بنك بلوم أسعار الفائدة والتي تبدأ من 11% إلى 14,25%.

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