“شعبة الاتصالات” تعلن نسبة الهواتف المهربة بسوق المحمول المصري بلغت 40%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة الاتصالات في اتحاد الغرف التجارية “إيهاب سعيد” حيث طالب بإتاحة الفرصة من أجل التنافس الحقيقي في السوق أمام عدد أكبر من العلامات التجارية الهادفة إلى تنوع الخيارات أمام العملاء، وأكد أن هذا الأمر سوف يعمل على خلق مجال واسع من أجل تحقيق النمو إلى جانب خفض الأسعار بشكل كبير.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات على ضرورة التزام الشركات بسياسات تسويقية حقيقية مع الحالة العامة التي يعيشها سوق الهاتف المحمول خاصةً وسوق الاقتصاد المصري عامةً من خلال الاعتماد على نظام تسويقي متنوع في مستوياته يقوم على استهداف جميع الفئات والشرائح من الجماهير المصرية.

Advertisements

وأكد إيهاب سعيد على ضرورة تنشيط قطاعات الموزعين وأيضا الوكلاء من خلال العمل على زيادة نسبة العمولات إلى جانب التوسع في المبيعات على مواقع التجارة الإلكترونية.

وأعلن عن توقعه أن يشهد العام الحالي 2018 تحول كبير في القوة الشرائية لدى كلاً من العملاء والموزعين، وخصوصاً في ظل الإقبال الكبير على الأجهزة المهربة والتي يتم تداولها حتى وإن كانت غير أصلية كما أن نسبة المبيعات قد بلغت أربعين في المئة، وسوق تزيد تصاعدياً في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة مما أدى إلى حدوث بعض السلبيات بشكل مباشر إلى جانب تراجع نسب المبيعات.

أقرا المزيد “انهيار عقار بالسيدة زينب” والدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث