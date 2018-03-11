بالفيديو المتحدث باسم الرئاسة نستهدف خفض عجز الموازنة بنسبة 8,5%

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي” بخصوص اجتماع السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية من أجل مناقشة نتائج أداء العام المالي 2017/ 2018.

وأشار أنه قد تم خلال الاجتماع عرض أهم الإنجازات المستهدفة من الناحية المالية التي تمت خلال العام الجاري وخصوصاً ما تم إنجازه من ناحية خفض عجز الموازنة العامة للناتج الكلي المصري والذي سجلت 9,5% في مقابل 10,5% خلال العام المالي السابق.

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وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مصر النهاردة” والذي يقدمه الإعلامي الشهير “خيري رمضان” على القناة الفضائية الأولى.

وأكد السفير بسام راضي أن الشق الثاني من الاجتماع قد تم خلاله عرض الملامح الأولية لمشروع موازنة الدولة المصرية العامة خلال العام المالي القادم 2018/ 2019 والهدف منه هو العمل على خفض عجز الموازنة العامة ليسجل 8,5%.

وأشار إلى مناقشة برنامج الأطروحات في هيئة سوق المال المصري خلال الفترة القادم، وأكد على أن هذا البرنامج يهدف إلى طرح أسهم شركات القطاع الأعمال المصري في البورصة والتي تستهدف عشرين شركة من شركات قطاع الأعمال العامة في مجال الخدمات المالية والبتروكيماويات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

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