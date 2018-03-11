المالية: تغطية عجز الموازنة العامة خلال الربع الأول بـ 76,8 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 تحديد وزارة المالية المصرية عن تغطية عجز الموازنة العامة في الفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر من العام المالي الجاري 2018/ 2019 ومن المقرر أن تسجل 76,812 مليار جنيه مصري عبر مجموعة من التمويلات من أجل سد عجز تلك الفجوة.

وأعلن التقرير الصادر عن وزارة المالية عن توفير مبلغ يقدر بحوالي 109,2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أجل تدبير تلك الفجوة التمويلية، واعتمدت الوزارة تبعاً للتقرير الصادر عنها عن تدبير مبلغ يقدر بحوالي 14,8 مليار جنيه مصري خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر القادم في صورة تمويل يعد تمويل غير مصرفي.

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وتضمن التقرير أيضا أنه قد تم توفير تمويل مصرفي بقيمة مالية تصل إلى 94,4 مليار جنيه مصري خلال الفترة التي تم ذكرها من أجل السيطرة على العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري.

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