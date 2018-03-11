مصادر بالمالية تؤكد على إحالة قانون الجمارك الجديد على “رئاسة الوزراء” قريباً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها مصادر مسؤولة في وزارة المالية المصرية حول “قانون الجمارك الجديد” وأكدت على عرض القانون على رئاسة مجلس الوزراء المصري خلال أيام قليلة من أجل سرعة البت فيه.

وأعلنت المصادر المسؤولة في وزارة المالية والتي فضلت عدم ذكر هويتها أن “مصلحة الجمارك المصرية” قد قامت بتقديم مشروع القانون على وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” منذ أكثر من شهر مضى من أجل عرض أي ملاحظات على القانون ثم تم إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء المصري في خطوة تمهيدية لتمرير القانون إلى مجلس النواب المصري لتحديد موعد لمناقشة القانون في “اللجنة التشريعية البرلمانية”.

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وقد تضمن قانون الجمارك الجديد على مجموعة من التعديلات ومن أهمها تشديد العقوبات على التهرب الجمركي إلى جانب مضاعفة الغرامات وكذلك المخالفات لتحقيق الردع الراغبين في التهرب الجمركي، وقد تضمن القانون أيضا على مضاعفة التعويض الجمركي، وأوضح أن القانون الجديد قد تضمن أيضا على زيادة المخالفات من خمسمائة إلى عشرة آلاف جنيه مصري أما الغرامات فقد بلغت مائتين وخمسين ألف جنيه مصري.

وقد تضمن القانون أيضا مصادرة البضائع الممنوعة بموجب نص قانون محدد واضح قد تضمنه القانون، إلى جانب تضمين عقوبة الحبس الوجوبي في حالات تقديم أي مستندات مزورة أو مصطنعة، وتضمن أيضا القانون الإفراج عن السلع المحظورة.

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