المصرية للاتصالات تفتتح مركز خدمة عملاء جديد بمدينة 6 أكتوبر

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تابع موقع مصر 365 إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن افتتاح مركز لخدمة العملاء بمول مصر القائم في مدينة 6 أكتوبر، وجاء تلك التصريحات من خلال البيان صحفي صادر عن الشركة أن مركز خدمة العملاء الجديد يعد أحدث وأكبر مركز لخدمة عملاء الشركة.

وأضاف بيان الشركة المصرية للاتصالات أن المركز سوف يقوم على تقديم خدمات الاتصالات لأكثر من مائتين ألف عميل للشركة المصرية للاتصالات من خلال حزمة متنوعة من الخدمات الكاملة في مجال الاتصالات، وتبلغ مساحة المركز حوالي مائتي متر.

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ويأتي افتتاح مركز خدمة العملاء في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات الهادفة إلى التطوير الدائم والمستمر من أجل التوسع في الفروع الرئيسية والتواجد في المناطق الخدمية الحيوية لجميع شرائح عملاء الشركة.

وأعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة المصرية للاتصالات “أحمد البحيري” في البيان الصادر عن الشركة أن مركز خدمة العملاء سوف ينضم على مراكز الشركة لخدمة العملاء والتي تزيد أعدادها عن أربعمائة وخمسين مركز ومنفذ بيع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد أعلن البيان الصادر عن الشركة أن افتتاح الفرع الجديد قد تضمن حضور عدد كبير من قيادات الشركة إلى جانب حضور الفنان الشهير “كريم عبدالعزيز” في إطار الحملة التسويقية للشركة، ويجدر هنا الإشارة أن الشركة قد أطلقت خدمات الهاتف المحمول من خلال شركة WE خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بالإضافة إلى احتكارها لخدمات التليفون الأراضي في الدولة المصرية.

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