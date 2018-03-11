المركزي: يطرح أذون خزانة لسد عجز الموازنة العامة اليوم بقيمة 15,5 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري اليوم الموافق يوم الأحد عن طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية المصرية بقيمة تصل إلى 15,5 مليار جنيه مصري من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة المصرية والعمل على تدبير النفقات.

وتبعاً لما تم نشره من البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري قد تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ما يقارب من 7,250 مليار جنيه لأجل واحد وتسعين يوماً، بينما تسجل قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة لأجل مائتين وستة وستين يوماً قيمة أجمالية قد تصل إلى 8,250 مليار جنيه مصري.

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ويجدر هنا الإشارة أن الدولة المصرية قد تلجأ إلى الاستدانة المحلية عن طريق طرح أدوات دين ومنها أذون خزانة وسندات خزانة وتعتبر البنوك العامة في الدولة المصرية من أكثر المشترين لتلك الأدوات المالية.

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