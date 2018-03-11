اجتماع موسع يعقده “مدبولي” اليوم لمتابعة مشروعات الصرف ومياه الشرب بدمياط

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تابع موقع مصر 365 عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع موسع مع مسؤولين قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بغرض متابعة موقف المشروعات المتنوعة القائمة في محافظ دمياط في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع الوزير من أجل متابعة سير المشروعات الخدمية في مختلف محافظات الدولة المصرية.

وأثناء عقد الاجتماع أعلن رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء سيد العشري بأنه قد تم الانتهاء من تسليم مشروع إعادة تأهيل محطة مياه البستان والتي تبلغ طاقتها حوالي ستمائة ل/ ث، ويجري خلال الفترة الراهنة العمل على تنفيذ مشروع توسعات المحطة/ مرحلة ثانية بطاقة إجمالية تصل إلى واحد وخمسين ألف م3/ يوم.

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وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروعات تبلغ مائة وثلاثين مليون جنيه مصري، كما يتم خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذ خزانين أرضيين في مدينة رأس البر بطاقة استيعابية تصل إلى عشرة آلاف متر مكعب بتكلفة تصل إلى ثلاثين مليون جنيه مصري بخلال سبعة عشر مشروع قد تم الانتهاء من تنفيذهم.

وأكد أن الخدمة قد بدأت بطاقة تصل إلى أربعمائة واثنين واعشرين ألف متر مكعب/ يوم، وأضاف أن تكلفة المشروع قد بلغت 1,083 مليار جنيه مصري للمشروعات التالية دمياط القديمة، والعدلية، وتوسعات محطة مياه البستان من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وكفر البطيخ القائمة في مدينة دمياط الجديدة، والبستان، وكفر سليمان البحري، إلى جانب توسعات محطة مياه كفر سليمان البحري، خط مياه كفر البطيخ، وخط مياه العدلية بورسعيد، ورافع المناصرة، ووحدة مياه نقالي بقرية كفر الشناوي مركز فارسكور.

وأكد اللواء سيد العشري أن مشروعات الصرف الصحي في محافظة دمياط قد تم الانتهاء من إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن والتي بلغت نسبة تغطيتها مائة في المئة، وأضاف أنه خلال الفترة الحالية يتم العمل على تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي القائم في رأس البر بطاقة بلغت خمسة وعشرين ألف متر مكعب/يومياً.

وأشار إلى تنفيذ مشروع توسعات صرف صحي في مدينة رأس البر بطاقة خمسة وعشرين ألف متر مكعب يومياً لتصبح الطاقة الإجمالية حوالي خمسة وسبعين ألف متر مكعب يومياً بتكلفة تصل إلى مائة وستين مليون جنيه مصري، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذا المشروع في نهاية شهر يونيو القادم 2018.

وأشار اللواء سيد العشري أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي القائمة في شطا بتكلفة سجلت أربعمائة وخمسين مليون جنيه مصري من أجل خدمة الإسكان الاجتماعي وكذلك خدمة مدينة الأثاث وشطا قد تم الانتهاء من الحل العاجل للمشروع وسوف يتم الانتهاء من الحل الدائم خلال شهر فبراير لعام 2019.

وأشار أن مشروعات الصرف الصحي القائمة في القري فسوف يتم خلال الوقت الراهن العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي في خمسة وعشرين قرية إلى جانب واحد وأربعين قرية مخدومة بالفعل، وسوف يتم الانتهاء من خمس قرى خلال شهر يونيو القادم ليرتفع بذلك عدد القرى الشاملة لخدمات الصرف الصحي لتصبح ستة وأربعين قريبة نسبة خمسين في المئة من إجمالي عدد قرى المحافظة التي تصل عددها إلى اثنين وتسعين قرية.

وأكد خلال الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط المهندس “محمد بدوي عسل” أن نسبة تغطية مياه الشرب في المحافظة تسجل نسبة مائة في المئة حيث أن الإنتاج يسجل خمسمائة وثلاثة عشر ألف متر مكعب يومياً من خلال تسعة عشر محطة تنقية مياه الشرب وتسجل إجمالي أطوال شبكات المياه ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين كيلومتر، وتسجل نسبة السكان المخدومين بخدمات الصرف الصحي حوالي اثنين وسبعين في المئة من إجمالي عدد سكان المحافظة.

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