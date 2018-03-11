التعمير والإسكان يحقق أرباح بقيمة مليار جنيه عن عام 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان بنك التعمير والإسكان عن تحقيق صافي أرباح بعد أن يتم خصم قيمة الضرائب حوالي 1,075 مليار جنيه مصري بسبب السياسة المتميزة التي انتهجها البنك خلال الفترة السابقة وبفضل جهود العاملين في البنك في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري.

وقد سجلت نسبة السيولة النقدية في بنك التعمير والإسكان نسبة 40,8% كما سجلت إجمالي أصول البنك حوالي 51,9 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2017، في مقابل اثنين وثلاثين مليار جنيه مصري مع نهاية عام 2016 بنسبة نمو سجلت 62%.

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كما سجلت إجمالي قيمة محفظة القروض خلال العام السابق 2017 حوالي 13,4 مليار جنيه مصري في مقابل 10 مليار جنيه مصري خلال عام 2016 بمعدل زيادة تقدر بحوالي 27,6% في ظل بطء معدلات النمو الاقتصادي، وقد سجل البنك بإجمالي قيمة الودائع نمو في نهاية العام السابق 40,9 مليار جنيه مصري في مقابل عام 2016 التي سجلت فيها حوالي 22,8 مليار جنيه مصري بنسبة نمو مئوية تقدر بحوالي 79,3%.

وقد قام بنك التعمير والإسكان بإصدار بيان اليوم الموافق الأحد سجل فيه صافي الدخل من قيمة العوائد حوالي 2,6 مليار جنيه مصري خلال العام السابق بما يقابل خلال العام الأسبق 2016 حوالي 1,7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قد سجلت 52,9% بسبب الزيادة في العائد من القروض إلى جانب العائد من قيمة الأرصدة في البنوك وكذلك أذون الخزانة.

وقد سجل صافي الدخل من عمولات البنوك والأتعاب حوالي 278 مليون جنيه مصري في نهاية العام السابق 2017، في مقابل العام الأسبق والتي سجلت فيه عمولات البنك حوالي 237,5 بنسبة نمو 17%، وقد بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان حوالي ثمانمائة وواحد وتسعين مليون جنيه مصري خلال العام السابق 2017 بسبب زيادة تسهيلات البنوك ومحفظة القروض به من أجل الحفاظ على متانة وقوة المركز المالي التي يتمتع بها بنك التعمير والإسكان.

وقد أضاف البيان الاقتصادي الصادر عن البنك أن صافي دخل المتاجرة خلال نهاية عام 2017 قد سجل حوالي 272 مليون جنيه مصري بسبب تراجع المبالغ التي يتم استثمارها في سندات زيرو كوبون من 1,9 مليار جنيه مصري إلى 0,3 مليار جنيه مصري.

وقد زادت مصروفات بنك التعمير والإسكان بنسبة مئوية تقدر بحوالي 22,3% في العام السابق 2017 بسبب احتساب اهلاك البرامج وكذلك الرخص الخاصة بالمنظومة البنكية إلى جانب زيادة حجم نشاط البنك وزيادة فروع البنك والتي بلغت حوالي ثمانين فرع.

وقد سجلت صافي أرباح بنك التعمير والإسكان قبل خصم قيمة الضرائب مبلغ 1,49 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2017 في مقابل تسجيل البنك قيمة 0,92 مليار جنيه مصري في نهاية العام الأسبق 2016 بمعدل زيادة تقدر بحوالي اثنين وستين في المئة حيث بلغت صافي نسبة الأرباح بعد أن تم خصم قيمة الضرائب 1,075 مليار جنيه مصري في مقابل 0,644 مليار جنيه مصري خلال عام 2016 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 66,9%.

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