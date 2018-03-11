دبي تستعد غداً لإطلاق فعاليات “معرض الأخشاب الدولي” في دورته 13

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تابع موقع مصر 365 استعداد مركز دبي التجاري العالمي القائم في دولة الإمارات العربية غداً الموافق يوم الاثنين انطلاق فعاليات معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في دورته 13، وتستمر فعاليات المعرض ابتداءً من الغد وحتى يوم الرابع عشر من شهر مارس الجاري.

ويشارك في معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب أكثر من خمسة وخمسين دولة على مستوى أنحاء العالم، وسوف يتم افتتاح فعاليات المعرض بحضور عدد كبير من الشخصيات الشهيرة البارزة مثل وزير المياه والغابات بدولة الجابون “باكوم موبليت”، وممثل من وزارة الصناعة والتجارة بروسيا “فيرا خميروفا”، ووفد رسمي ممثل دولة فنلندا والقنصل التركي بدبي والملحق التجاري التركي بدبي وغيرها من الممثلين الدوليين.

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ويشارك في المعرض وفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية يضمن عدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بمجال الأخشاب وصناعة الأثاث من أجل حضور فعاليات المعرض بعد النجاح الذي حققه معرض القاهرة الدولي للأخشاب خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017، وقد شارك فيه العديد من الجهات الحكومية التي تهتم بمجال صناعة الأخشاب ومنها المجلس التصديري للأثاث، ووزارة التجارة والصناعة المصرية وغيرها من الجهات الرسمية.

ويتميز معرض دبي للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب لعام 2018 بتقديم العديد من عروض أسعار تنافسية على جانب تقديم العديد من التسهيلات والمزايا التي يقوم على تقديمها ثلاثمائة عارض من جميع أنحاء العالم من الهند وتركيا، وكندا، وروسيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين وغيرها من المشاركين في فعاليات المعرض من جميع أنحاء العالم.

ويضيف المعرض إضافة تعد مميزة على أجندة فعاليات دبي ويعد أكبر معرض سنوي من نوعه على مستوى المنطقة بأسرها، وسوف يتضمن المعرض عرض مجموعة من المنتجات الخشبية ومكائن الأخشاب وطرق تصنيعها وأساليب معالجتها.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب لهذا العام مشاركة كبيرة وفعالة أكثر من السنوات السابقة إلى جانب تضمن على عدد كبير من العارضين مما يتيح الفرصة لتنوع المنتجات المعروضة للشراء في مجال الأخشاب و مكائن صناعة الأخشاب.

وتتزامن فعاليات المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي مع معرض دبي الدولي لملحقات ومكونات الأثاث ديفاك والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في الثاني عشر من شهر مارس الجاري وحتى الرابع عشر منه بمشاركة أكثر من ثلاثمائة عارض من مائة دولة مختلفة.

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