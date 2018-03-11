شركة بداية: تحقق بيع 25% من مشروع ذا كور بقيمة 30 مليون جنيه مصري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة شركة بداية للاستثمار العقاري “عاطف خطاب” حيث أعلن قائلاً “إن مشروع ذا كور يقام على مساحة ألف وسبعمائة متر مربع في القاهرة الجديدة، ويضم أربعة آلاف متر مساحات مخصصة للبيع تتنوع ما بين طبي وإداري”.

وأوضح عاطف خطاب أن فتح باب الحجز في مشروع ذا كور قد تم خلال شهر فبراير السابق لعام 2018، وقد حقق ثلاثين مليون جنيه مصري كحصيلة البيع تمثل نحو خمسة وعشرين في المئة من المستهدف من إجمالي وحدات المشروع، وأكد على توقع الشركة إتمام عملية بيع باقي وحدات المشروع على مدار الستة أشهر القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى مائة وعشرين مليون جنيه مصري.

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وأكد أن المشروعات الإدارية والطبية القائمة في مشروع ذا كور القائم في منطقة القاهرة الجديدة تشهد طلب كبير من العملاء مع ارتفاع نسبة الإشغال في المدينة، وتوقع ان ترتفع أسعار الوحدات في تلك النوعية من مشروع ذا كور خلال العام الحالي 2018 الناتجة عن نقص المعروض مع زيادة الطلب.

ويجدر هنا الإشارة أن شركة بداية للاستثمار العقاري قد بدأت مزاولة نشاطها قبل ستة سنوات في مجال المشروعات العقارية والتي سجلت محفظة عملائها مشروعات لحوالي ستين شركة، ويعد مشروع ذا كور الأول من مجال شراكة الاستثمار العقاري وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالي 2018.

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