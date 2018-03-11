عشماوي: 90% من التجارة الداخلية غير منضبطة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور “إبراهيم عشماوي” حيث أكد على أن العشوائية تسيطر بشكل كبير على منظومة التجارة الداخلية وأشار أن نسبة تسعين في المئة من التجارة الداخلية تعد غير منضبطة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي خلال كلمته في المؤتمر التنسيقي الأول لتطوير وتنمية التجارة الداخلية بمشاركة الجامعات المصرية حيث أعلن قائلاً “إن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على وضع خطة بهدف تطوير القطاع للارتقاء به بما يساهم بنحو واحد وعشرين في المئة من إجمالي الناتج القومي في مقابل سبعة عشر في المئة خلال الفترة الحالية”.

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وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على حل العديد من المشكلات التي تواجه المطورين التجاريين وكذلك التجار من أجل الارتقاء بأداء القطاع التجاري والعمل على تيسير منظومة التجارة الداخلية في الدولة المصرية والتي تلعب دور هام في حياة المواطن المصري إلى جانب كونها تعد ركيزة من ركائز اقتصاد الدولة المصرية.

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