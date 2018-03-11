مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع “الأزهر” يعقدان ورشة تدريبية عن الكتابة الاقتصادية

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تابع موقع مصر 365 تنظيم جامعة الأزهر الشريف بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ورشة تدريبية تحت عنوان “الكتابة الاقتصادية” صباح اليوم الموافق يوم الأحد لمدة يومين كاملين في مقر المكتبة المركزي لجامعة الأزهر الشريف وقد حاضرت خلال الورشة المحررة الاقتصادية أميرة الرفاعي.

وقد شارك في فعاليات الورشة التدريبية العديد من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف بغرض التدريب على فنون الكتابة الصحفية وكذلك قراءة المؤشرات والأرقام الاقتصادية بأسلوب سهل وبسيط.

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وشهدت فعاليات اليوم الأول للورشة تفاعل كبير بين المتدربين والمشاركين من أجل التعرف على أساسيات العمل الصحفي في المجال الاقتصادي ومصادرة وأنواعه على جانب معرفة قراءة الأرقام الصادرة خلال البيانات الاقتصادية الحكومية.

وأعلنت أميرة الرفاعي أنه من المقرر أن يتم استكمال الورشة التدريبية والعمل على عقد محاضرة حول الأساليب المساعدة على تقييم الاستثمار وتحويل الصحافة الاقتصادية إلى صحافة شعبية يتابعها عامة الشعب والبسطاء، وأضافت إلى أن ضرورة فهم صحافة البورصة وأسواق الأموال وكذلك فنون الكتابة الصحيفة التي تجعل العمل الصحفي أمر شيق إلى جانب جذب القارئ إليه.

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