المالية: تصدر بيان عن نتائج طرح أذون أجلي 91 و266 يوماً بقيمة 15,5 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة المالية اليوم الموافق يوم الأحد عن نتائج طرح أذون الخزانة لأجل 266 يوماً و91 يوماً بمتوسط سعر فائدة للأجل بنسبة سجلت نسبة أجل 91 يوماً حوالي 17,9%، أما أذون خزانة لأجل 266 فقد سجلت الفائدة حوالي 16,942% بقيمة إجمالية سجلت 15,5 مليار جنيه مصري.

وتم الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية أن أقل سعر فائدة على أذون الخزانة لأجل واحد وتسعين يوماً قد سجلت 17,502%، وأعلى سعر سجل نسبة 17,992% بقيمة بلغت 7,25 مليار جنيه مصري.

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وقد سجل أعلى سعر فائدة أذون الخزانة لأجل 266 يوماً حوالي 17,21% وأقل سعر فائدة سجل 16% بقيمة سجلت 8,25 مليار جنيه مصري.

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