ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق المصرية: زيادة 400 جنيهًا لأسعار مارس

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سجلت أسعار الحديد صباح اليوم الموافق الإثنين ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بعد أن قامت شركات الحديد بالإعلان عن أسعار شهر مارس الجاري بزيادة 200 و 400 جنيه، حسب أسعار كل شركة، ويأتي هذا مع ارتفاع أسعار الخردة، وينشر موقع مصر 365 أسعار الحديد في الأسواق المصرية لهذا اليوم.

حيث سجل سعر طن الحديد من شركة بشاي 12350 جنيه تسليم مصنع، أما للمستهلك سجل 12426 وذلك بمناطق الوجه البحري، وسجل 12450 للوجه القبلي.

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وسعر سعر الطن حديد عز تسليم مصنع 12200، وسعر المستهلك 12350 جنيه للطن، وذلك بمناطق الوجه البحري، وسجل 12300 لمناطق الوجه القبلي.

بينما سجل سعر طن حديد المصريين مصنع 12100، وللمستهلك 12350 وذلك بمناطق الوجه البحري، أما أسعار مناطق الوجه القبلي بسعر 12400 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد العتال 12100 جنيه مصنع، أما للمستهلك فقد سجل 12200 جنيه لمناطق الوجه البحري، أما لمناطق الوجه القبلي سجل 12300 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد “عطية” 12100 للمصنع، وسجل 12200 للمستهلك لمناطق الوجه البحري، ,أما الوجه القبلي فقد سجل 12300 جنيه.

أما سعر طن الحديد بمصنع “مصر ستيل” فقد سجل 12100 جنيه من المصنع، أما سعر المستهلك 12200 جنيه، لمناطق الوجه البحري، أما الوجه القبلي فقد سجل 12300 جنيه.

و سعر طن حديد الجارحى من المصنع سجل 12100، أم سعر المستهلك 12200 جنيه على مناطق الوجه البحري، و 12300 جنيه لمناطق الوجه القبلي.

بينما شهد سعر طن الحديد مصنع “المعادي” ارتفاعاً ملحوظاً ليسجل 12100 من المصنع، أما للمستهلك فقد سجل 12200 جنيه وذلك بمناطق الوجه البحري، أما الوجه القبلي فقد سجل 12300 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد “السويس للصلب” 12100 جنيه من المصنع، و 12200 للمستهلك على مناطق الوجه البحري، أما مناطق الوجه القبلي فقد سجل 12300 جنيه للطن.

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