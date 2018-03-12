تغيرات في أسعار الأسمنت ببيان غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات

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أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، صباح اليوم الموافق الإثنين 12/2/2018 أسعار جديدة للأسمنت المصري، وينشر موقع مصر 365 أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية حسب بيان غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية.

حيث سجل سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 885 جنيهاً، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة أسمنت حلوان 880 جنيهاً، مسجلاً 890 جنيه للطن بشركة “السويس للأسمنت”

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وقد سجل سعر طن الأسمنت المخصوص بشركة “لافارج” 875 جنيهاً، و 915 سعر طن الأسمنت “منتج المسلح” لشركة العربية للأسمنت،أما سعر طن الأسمنت في شركة “أسيك المنيا”: 850 جنيهاً، أما سعر أسمنت العريش والذي يتبع القوات المسلحة فقد سجل سعر الطن 850 جنيهاً، أما سعر طن الأسمنت في “السويدي” فقد سجل 890 جنيهاً.”

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