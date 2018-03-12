عماد المسعودي: التجارة الإلكترونية تشغل حيز كبير في سوق العقارات

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أعلن الرئيس التنفيذي لعقار ماب دوت كوم “عماد المسعودي” خلال مجموعة من التصريحات عن الإجراءات التي يقوم بها الموقع خلال الفترة الحالية داخل السوق المحلية والتي يهدف من خلالها إلى ربط آليات العرض بالطلب.

هذا وأشار خلال التصريحات التي قام بها إلى ما يقوم به معظم المستهلكين ممن يقوموا بالاختيار من خلال الموقع، مضيفا أن أعداد الوحدات التي تم بيعها من خلال التطبيق قد وصل إلى 15 ألف وحدة، وذلك خلال ال12 مليون زيارة التي حصل عليها الموقع.

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وأضاف أيضا أن نسبة المصريين العاملين في الخارج ممن يقوموا بشراء العقار من خلال موقع عقار ماب يعادل 50%، وقد حقق الموقع تلك النسبة خصوصا بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه والذي قد تم الإعلان عنه في نوفمبر 2018.

وخلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب، فقد أعلن عن إحتلال العاصمة الإدارية الجديدة الصدارة بالنسبة لعمليات الشراء التي تتم من خلال التطبيق، وكان هذا خلال جلسة “اتجاهات طلب المستأجر والمشتري”، وأكد أيضا أنه لا يمكن إدراك خط سير حركة المبيعات في العاصمة، إلا أنه من المؤكد أن حركة المبيعات في العاصمة ستشهد ارتفاع ونمو ملحوظ خلال فترة الخمسة سنوات القادمة.

وفي ظل سعي الدولة للتوسع في شرق القاهرة، فقد توسعت القاهرة الكبرى خلال الفترة الزمنية الوجيزة الماضية بشكل ملحوظ، ولعل هذا التوسع أحد الإجراءات التي لجأت إليها الدولة لتحقيق التوازن بين شرق وغرب القاهرة.

وأكد أيضا أن الفترة القادمة ستشهد خلالها المدن الجديدة إقبال ملحوظ من قبل المواطنين، هذا كما كان الأمر مع مدن العاشر من رمضان والشيخ زايد ومصر الجديدة والتي شهدت إقبال ملحوظ بعد أن تم إنشائها وطرح الوحدات والأراضي بها.

ومع الاتجاه الملحوظ الذي أظهره المستهليكن نحو التجارة الإلكترونية، حيث يقوم المستهليكن بتوفير كل احتياجاتهم من خلالها، فقد أكد على إثر ذلك على التحديات العديدة التي تمر بها عملية التسويق والبيع، مضيفا أن النسبة التي تمكن عقار ماب من بيعها من مشروع ميد تاون قد وصلت إلى 85%.

وكان هذا خلال 12 ساعة فقط، هذا واستشهد خلال الكلمة التي ألقاها بالتجربة التي قام بها “محمد العبار” رجل الأعمال والذي قام بتأسيس موقع “N.Com” التابع لسوق العقارات، حيث تمكن هذا الموقع من تحقيق استثمارات بقيمة مليار ريال سعودي.

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