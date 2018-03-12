رئيس شعبة مواد البناء: ضخ الإنتاج الأول لمصنع أسمنت القوات المسلحة أول أبريل

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توقع “أحمد الزيني” الذي يشغل منصب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار الأسمنت هو الأحداث التي تمر بها سيناء, مضيفاً أن سيناء بها مصنعين للأسمنت كانا ينتجان حوالي 25 ألف طن، هذا بجانب توقف الشركة القومية للأسمنت لتعرضها خسائر كثيرة.

كما أكد “الزيني” خلال مكالمة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، أن التجار قاموا باستغلال الظروف ورفعوا الأسعار بطريقة غير مقبولة.

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كما أضاف أيضاً أن هناك مصنع أسمنت تابع للقوات المسلحة بمحافظة بني سويف، ويعد هذا المصنع من أكبر مصانع الأسمنت بالعالم، ومن المفترض أن يبدأ إنتاج هذا المصنع ب 40 ألف طن أسمنت في اليوم الواحد، وذلك بداية من شهر أبريل القادم.

وأشار في حديثه أنه بعد أن يتم افتتاح هذا المصنع، لن تكون هناك عودة لرفع الأسعار مرة أخرى، وخلال الأسابيع القادمة سوف تشهد أسعار الأسمنت انخفاضاً ملحوظاً، بالإضافة إلى وجود فائض يسمح بعملية التصدير إلى خارج البلاد، مؤكداً على أن الزيادة الموجودة في الأسواق المصرية سوف تنتهي خلال 15 يوم القادمة.

كما أضاف في نهاية مكالمته الهاتفية، أن سعر الأسمنت سجل 850 جنيه للطن، وأن ارتفاعه إلى 12850 بسبب استغلال بعض المنتجين للظروف التي تمر بها سيناء .

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