إبراهيم المسيري: تصدير العقارات يواجهه الكثير من التحديات

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية “إبراهيم المسيري” خلال التصريحات التي قام بها عن وجود الكثير من التحديات التي تقف أمام تصدير العقارات للأجانب، هذا بجانب التحديات التي يواجهها القطاع عند محاولته زيادة أعداد العملاء الأجانب في المشروعات المصرية.

وكانت من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع خلال محاولته تحقيق هذا مشكلة الإقامة، وكذلك مشكلة الثقة والتي تحتاج إلى تأكيد في السوق المحلية، هذا بجانب المشكلات الأخرى التي تتعلق بالخدمات التي يجب على القطاع توفيرها للعميل وذلك عندما يقرر السكن في أماكن معينة.

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وقد أكد أيضا خلال التصريحات أن جزء كبير من المشروعات التي كانت تقوم بها شركته كان يتم تسويقها بالخارج للأجانب، إلا أن الأحداث المختلفة التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الأخيرة قد تسببت وبشكل كبير في انخفاض تلك النسبة.

هذا وتسعى الشركة خلال الفترة الحالية إلى العمل على رفع تلك النسبة من جديد خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أن الشركة تسعى من لتحقيق هذا من خلال العمل على الاهتمام بعنصر الثقة في المشروعات، وخاصة المشروعات التي تقوم الشركة بتسويقها للعملاء الأجانب.

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