معدلات الفائدة المرتفعة في مصر تعرقل التمويل العقاري

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيتا مصر “طارق مغازي” خلال مجموعة من التصريحات عن وجود العديد من التحديات التي أكد بأنها تواجه التمويل العقاري، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الفائدة في مصر والتي تمثل أهم التحديات، حيث يكون من الصعب اللجوء إلى التمويل العقاري في ظل تلك الارتفاعات.

حيث يقوم المطور العقاري بتقديم الوحدة السكنية للعميل بدون سعر فائدة وبالتالي تكون منخفضة عند مقارنتها بالتمويل العقاري، هذا بجانب صعوبة إتمام الإجراءات المطلوبة والتي تمكن المستهلك أو العميل من الحصول على التمويل العقاري.

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هذا وخلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكايب، فقد أعلن خلال المشاركة التي قام بها أن وجود وحدة قائمة جاهزة لتمويل العميل هو ما يتطلبه التمويل العقاري، وكان هذا خلال جلسة التمويل العقاري والتي أقيمت بمشاركة مجموعة من الخبراء العقاريين.

مضيفا أن تلك أن المطور لا يحتاج تلك الوحدة، حيث يحتاج المطور إلى التمويل لإتمام إجراءات تنفيذ الوحدة ولا يقوم بتمويل العميل، حيث تتشجع شركة التمويل على شراء العقار عند تنفيذ جزء كبير منه وليس تنفيذ المشروع بالكامل.

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