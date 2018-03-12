محمد عبد الكريم: إجراءات نشاط التمويل العقاري ليست مُفعلة

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المعادي للتنمية والتعمير “محمد عبد الكريم” أن إجراءات نشاط التمويل العقاري والتي تقوم بتقديم الدعم للعملاء مساعدتهم في إمتلاك الوحدات العقارية من خلال آليات التمويل العقاري غير مفعلة بالمستوى الذي يحتاج إليه القطاع، مؤكدا أنها بذلك بعيدة تماما عن الاستخدام الفعلي للعملاء.

وخلال مؤتمر سيتي سكيب العقاري، فقد أعلن أن كون الوحدة السكنية متواجدة ومنشأة بالفعل وقد تم تسجيلها بصورة رسمية يعتبر أحد أهم الاشتراطات التي تقوم عليها دعم العملاء في التمويل العقاري، إلا أنه على الرغم من هذا فإن هذا لا يتماشى مع معظم شركات التطوير العقاري.

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حيث تقوم غالبية الشركات بالفعل ببيع الوحدات السكنية في المشروعات التي تقيمها قبل أن تبدأ بشكل حقيقي في إنشائها.

وأضاف أيضا أن الكثير من الشركات يقوم باتباع الآليات التي تتماشى مع حجم الوحدات السكنية وطبيعة عملها بالسوق وكذلك آليات البيع، حيث تقوم بالاعتماد على فتح إعتمادات من البنوك أو التأجير التمويلي، مؤكدا أن نشاط التمويل العقاري قاصر على مساحات محددة للوحدات السكنية، حيث لا يدخل التمويل العقاري في الوحدات السكنية كبيرة المساحة.

وأضاف خلال المشاركة التي قام بها أن شركته تقوم حاليا بالعمل على طرح وحدات سكنية بمساحة تتراوح ما بين 80 وحتى 90 متر، حيث تتلائم تلك المساحات مع القدرة على التعامل من خلال التمويل العقاري، وتقوم الشركة بطرح تلك الوحدات بمساحات محدودة للاستفادة من التمويل العقاري، وستكون الوحدات في القاهرة.

وأشار خلال التصريحات أن شركات التطوير العقاري لابد لها من إمتلاك الفرصة التي تمكنها من العمل من خلال التمويل العقاري، وذلك عن طريق تيسير آليات العمل، وذلك من خلال الإعتماد على التراخيص والأرض وعمل دراسة شاملة للمشروع.

بحيث يمكن تشكيل وثائق قوية من خلال هذا يمكن من خلالها حصول الشركة على إمكانية تقوم بها ببيع الوحدات وتسويق مشروعها من خلال نظام التمويل العقاري.

ولفت أيضا إلى أهمية توسع شركات التمويل العقاري، حيث يمكن بذلك زيادة الوعي بمشروعات التمويل العقاري لدى العملاء، هذا من خلال التسويق للمنتج بالتواجد في شركات التمويل العقاري وتوفير آليات أسهل يمكن من خلالها تيسير حصول العملاء على الوحدات من خلال آليات التمويل العقاري المختلفة.

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