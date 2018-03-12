بنك مصر يمنح “تضامن” 70 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها مؤسسة تضامن للتمويل الأصغر في بيان صادر عنها اليوم الموافق الاثنين إن بنك مصر قد وافق على منحها تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى سبعين مليون جنيه مصري للمؤسسة من أجل إعادة ضخها في تمويل المشروعات المتناهية في الصغر تبعاً لمبادرة “البنك المركزي المصري”.

وأعلنت المؤسسة أن الهدف من هذا التسهيل الائتماني هو قيام المؤسسة بدورها في منح قروض إلى السيدات صاحبات المشروعات المتناهية في الصغر بغرض مكافحة الفقر داخل الدولة المصرية والعمل على توفير الخدمات المالية لتلك الفئة من المشروعات بما يعمل على تدعيم التنمية الاجتماعية المصرية بمفهومها الشامل الكامل، وأيضا العمل على تفعيل دور البنك المجتمعي للعمل على تحقيق مبدأ الشمول المالي.

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وأعلن رئيس بنك مصر “محمد الأتربي” أن التسهيل الائتماني يأتي في إطار سعي البنك في تحقيق سياسة الدولة المصرية من أجل دعم وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغرة.

تعمل مؤسسة تضامن للتمويل الأصغر التي يرأسها مجلس أمانتها منى ذو الفقار على تمويل مشروعات السيدات المتناهية في الصغر عن طريق قيامهم بطرح منتج جماعي أو منتج فردي في سبعة محافظات داخل الدولة المصرية.

وتعمل المؤسسة عن طريق واحد وأربعين فرع في محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة القليوبية، ومحافظة الشرقية، ومحافظة بني سويف، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الغربية، كما تعمل المؤسسة أيضا على فتح ثلاثة فروع جديدة في محافظة المنيا وفرع واحد لها في محافظ الدقهلية حسب التصريحات التي جاء في بيان المؤسسة.

وتبلغ نسبة السيدات التي تقوم بالاقتراض من المؤسسة حوالي مائة وثلاثة وثلاثين ألف سيدة بالتقريب من إجمالي محفظة نشطة تقدير قيمتها بحوالي ثلاثمائة مليون جنيه مصري حتى نهاية شهر فبراير السابق من عام 2018، وتستهدف المؤسسة أن تبلغ محفظة التمويلات إلى مليار جنيه مصري بعدد مائتين وخمسين ألف عميل في نهاية عام 2021.

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