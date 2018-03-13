ننشر لكم أسعار الفائدة على الودائع في 15 بنك

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شهدت الأيام الماضية قيام معظم البنوك العاملة في مصر بإجراء تعديلات على أسعار الفائدة بالنسبة للودائع قصيرة الأجل، وقد جاءت إجراءات التعديل تلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الشهر الماضي بخصوص تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

الجدير بالذكر أن الشهر الماضي كان المرة الأولى الذي قرر فيها المركزي خفض سعر الفائدة في البنوك، وذلك منذ قرار تعويم الجنيه والذي اتخذه المركزي في نوفمبر 2016، حيث وصلت أسعار الفائدة بعد قرار العويم إلى 18.75% على الإقراض و 17.75% على الإيداع.

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هذا وتقوم البنوك بالعمل على جذب المدخرات والمودعين من خلال الودائع التي تقوم بطرحها لفترة زمنية محدد مقابل فائدة محددة، هذا كما يمكن للعملاء كذلك استرداد الودائع في أي وقت قبل انتهاء الفترة بها، هذا حيث تختلف الودائع عن شهادات الادخار والتي لا يمكن إلغائها من قبل العميل قبل مرور 6 أشهر

هذا واختلف مستويات الفائدة وفقا لكل وديعة، ذلك بعد التعديلات الأخيرة التي تم إجرائها على أسعار الفائدة من قبل البنوك، وننشر لكم من خلال الجدول التالي أسعار الفائدة وفقا للتعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها من قبل 15 بنك والتي جاءت كالتالي: