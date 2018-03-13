الدولار يرتفع قبل الإعلان عن بيانات التضخم

Advertisements

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، ويأتي هذا الارتفاع قبل الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية.

وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، ارتفع مؤشر سعر الدولار بنحو 0.9% إلى 89.975 دولار.

Advertisements

بينما سجل الدولار أمام عملة الين مسجلاً 106.82 ين، مرتفعاً بنسبة 0.4%، بنما استقر الدولار الأمريكى أمام عملة اليورو مسجلاً 1.2332 دولاراً.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه الاسترليني، عند 1.3893 دولار، بنحو 0.9%، واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري عند 0.9478 فرنك.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في وقت لاحق خلال هذا اليوم، ومن المتوقع أن يشهد تراجعاً ملحوظاً.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت بالأمس، عن ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية ليصل إلى 215 مليار دولار، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، بزيادة بلغت نسبتها إلى 12% مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: نيابة محكمة النقض توصى بإلغاء قرار ادراج محمد ابو تريكة على قوائم الإرهاب .