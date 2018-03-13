تعرف على أسعار الحديد في الأسواق المصرية بعد الزيادة الجديدة

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شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظاً في أسعار الحديد، هذا بسبب ارتفاع أسعار خام |البليت” والذي يدخل في صناعة الحديد، حيث ارتفع ليسجل 570 دولار للطن الواحد.

حيث سجل حديد “عز” 12227 جنيهاً للطن، وبلغ سعر طن الحديد شركة “العتال” 12250 جنيهاً، أما سعر طن الحديد بشركة “بشاي” بلغ 12850 جنيها، ووصل سعر طن الحديد بمصنع حديد المصريين إلى 12375 جنيهاً، بينما سجل حديد شركة المراكبي 12250 جنيهاً للطن الواحد.

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وسجل سعر طن الحديد ب شركة الكومى 12300 جنيه، أما مصنع مصر ستيل فقد بلغ سعر طن الحديد 12420 جنيهاً، أما سعر طن الحديد ب شركة العشرى فقد بلغ 12420 جنيهاً، وسجل سعر طن الحديد ب مصانع الجيوشي 12300 جنيه.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار تسليم مصانع، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار التي تختلف من تاجر إلى تاجر، وبالتالي نجد أسعار الحديد مختلفة من محافظة إلى أخرى.

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