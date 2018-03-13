تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

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صرح “ناصر شنب” الذي يشغل منصب عضو شعبة البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الأسمنت في هذه الفترة بسبب نقص شديد من الكمية المطروحة في الأسواق، واستغلال بعض الشركات المنتجة لصالحها ، حيث قامت الشركات برفع الأسعار طمعاً في زيادة المكاسب، حيث ازدادت أسعار الحديد أكثر من 100 جنيه.

وأكد “شنب” أن ما يحدث في سيناء في الوقت الحالي، قد أدى إلى توقف مصنعين عن الإنتاج ، مما سبب العجز الحالي في الأسمنت، ويجري الآن استئناف العمل مرة أخرى، بالإضافة إلى افتتاح مصنع بني سويف في أزل شهر أبريل القادم، وأنه بافتتاح هذا المصنع سوف يؤدى إلى اعتدال معدل الضخ في الأسواق، ورجوع الأسعار على ما كانت عليه.

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جدير بالذكر أن مصر تأتي في الترتيب 14 من بين الدول المنتجة المصنعة للأسمنت، بقيمة انتاجية تصل إلى 60 مليون طن في العام الواحد، وبداية من عام 2016 قامت الحكومة بطرح 14 رخصة أسمنت، حيث فازت منها 3 شركات فقط، وذلك في المزايدة التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والشركات التي .فازت في المزايدة هي: شركة أسمنت المصريين، وشركة السويدي للأسمنت، وشركة جنوب الوادي للأسمنت.