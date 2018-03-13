هبوط قياسي للعملة التركية الليرة خلال تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 انخفاض العملة التركية “الليرة” إلى مستوى قياسي متدني اليوم في مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعد أن ارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر بسبب قلق المستثمرين من اتساع العجز في ميزان المعاملات المالية الجارية والحرب القائمة في الدولة السورية مع احتمال إجراء انتخابات في فترة مبكرة.

وقد سجلت الليرة التركية 4,7761 مقابل اليورو، أما مقابل الدولار الأمريكي فقد لامست الليرة التركية أضعف مستوى لها منذ منتصف شهر ديسمبر السابق لعام 2017 حيث سجلت 3,8715 في مقابل الدولار.

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وقد ارتفعت العوائد على السندات الآجلة لمدة عشرة سنوات بنسبة 12,75% ليعد بذلك أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر السابق لعام 2017 من نسبة 12,38%، كما ارتفعت أيضا العوائد بنحو تسعين نقطة على أساس منذ بداية الأسبوع السابق متأثرة بمعدلات التضخم المتوقع ارتفاعها لدرجة كبيرة مع خفض التصنيف السيادي للدولة التركية.

وخلال الأيام السابقة أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الدولة التركية السيادية إلى Ba2 من Ba1 بسبب تنامي المخاطر الخارجية إلى جانب تآكل القوة المؤسسية وبسبب العجز الكبير في ميزان التعاملات المالية الراهنة في الدولة التركية.

وقد قام البنك المركزي التركي بضخ ما يقارب من 1,4 مليار دولار أمريكي في البنوك المحلية في مسعى من أجل وقف تدهور العملة المحلية التركية الليرة أمام العملة الأمريكية الدولار.

وقد قامت الحكومة التركية بانتهاج برنامج خصخصة المؤسسات والشركات الحكومية أملاً في جذب الأموال من أجل دعم الاقتصاد التركي الذي يعاني من العديد من العثرات الضخمة والتي أدت على تباطؤ في نسبة النمو وقفزة كبيرة في عجز “الميزان التجاري” تبعاً للعديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية.

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